國中妹矯正牙齒遭醫嗆「一口爛牙」！姊姊心疼：她自卑到低頭

看牙醫竟看到滿肚子委屈！一名女網友近日抱怨，日前陪同就讀國中的妹妹前往牙醫診所進行牙齒矯正回診，沒想到預約晚上7點半，卻一路等到快8點半，向櫃檯詢問時還遭牙助不耐煩回嗆。更讓她難以接受的是，牙醫竟當眾批評妹妹「不要到時候牙齒矯正好一口爛牙」，甚至大喊「你的暴牙才會收得快」，讓妹妹自卑得低下頭，氣得她直呼：「憑什麼要這樣被對待！」

一名女網友近日在Dcard以「被牙醫和牙助羞辱」為題發文，表示日前晚上陪同妹妹前往北部某間牙醫診所進行矯正回診，原本預約時間是晚上7點半，遲遲等不到叫號，眼看時間已經接近8點半，她才忍不住上前詢問，沒想到竟遭牙助大聲回應：「醫生不是只服務你，如果很急可以換一間，不要一直問」，讓她相當傻眼，強調自己明明才問了第一次。

原PO透露，沒過多久，牙助就突然叫妹妹進入診間，當時她剛好在接電話，聽見有人喊「姐姐！姐姐」，還沒來得及反應，牙助就直接在距離她臉部不到3公分的地方揮手，示意她趕快過去。由於現場大約有20人，她根本不知道對方是在叫自己，竟聽見牙醫對牙助說：「手機成癮喔，笑死」，讓她感覺很不受尊重。

接著，牙醫開始提醒妹妹要把牙齒刷乾淨，以免矯正期間蛀牙，但當眾用不小的音量說：「不要到時候牙齒矯正好一口爛牙好嗎」，讓原PO十分錯愕。

更讓她無奈的是，牙助還要求她留在旁邊，聲稱「你待在這裡，我才不會找不到人」，沒想到整個療程下來根本沒有需要她協助的地方，甚至還嫌她站的位置擋路。

原PO表示，妹妹在治療過程中也遭遇不愉快的對待，牙助不斷大聲要求妹妹不要亂動，回家後妹妹更委屈透露，牙助沒有妥善協助吸除口中的水，還用力固定她的頭部，讓她難受得差點嗆到。

沒想到療程結束後，牙助又用相當不客氣的語氣提醒妹妹：「回去要好好刷牙，不然蛀牙嘴巴會很臭好嗎」，牙醫甚至在遠處大喊：「橡皮筋要拉，你的暴牙才會收得快，講幾次了！」

原PO心疼表示，妹妹目前還只是國中生，聽到這些話後早已自卑得低下頭，偏偏當時現場還有其他病患，大家都在看，牙助卻仍不斷追問：「你有聽到嗎？你要回答啊！」讓她實在看不下去，只好趕緊以還有事情為由，帶著妹妹離開診所。

貼文曝光後，立刻引來大批網友熱議，不少人替姊妹倆抱不平，「好沒禮貌的牙醫診所」、「兇屁兇！一個牙助在囂張什麼」、「醫術是一件事，醫德、口德、尊重更要有」、「這種事情是不正常的，態度非常怠慢」，也有人建議原PO可以將遭遇整理清楚，向診所反映或留下評價。

另外，也有網友分享類似經驗，表示自己小時候曾被牙醫嚴厲斥責，導致長大後一直不敢看牙，甚至拖到蛀牙嚴重才願意就醫，直言「千萬不要小看牙醫對孩子的心理創傷」，認為診所應該更重視病患，尤其是未成年患者的感受。

不過，也有網友提醒，牙齒矯正到一半若要更換診所，可能涉及療程銜接等問題，建議原PO先向診所反映，釐清溝通與治療過程。另有網友指出，矯正期間確實需要特別注意牙齒清潔，除了飯後刷牙，也應搭配牙線等清潔工具，避免因矯正裝置增加蛀牙風險。

此外，預約時間與實際看診時間落差過大，也讓不少人相當有感，「約7點半讓人等到8點半真的就是診所的問題」、「別人的時間都不是時間欸」，認為即使看診可能因個別療程延誤，診所也應事先向患者說明，而不是讓病患在不知情的情況下苦等。