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育兒預算砸2101億、生育率卻跌至0.695！石崇良：政策需要時間觀察

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，低生育率的原因很多，目前全面性政策介入，還需要一段時間觀察。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，低生育率的原因很多，目前全面性政策介入，還需要一段時間觀察。記者沈能元／攝影

立法院預算中心最新報告指出，中央持續加碼育兒相關津貼，明年度預算達2101億餘元，但2025年度總生育率僅0.695人。衛福部長石崇良今指出，低生育率原因很多，今年5月行政院重新盤點提出「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」，全面性政策介入，還需要一段時間觀察。

聯合報今報導，賴清德總統國慶講話聚焦民生經濟及完善育兒、長照、住宅及人才支持等，但立院預算中心最新報告指出，政府近年投入大量資源，我國總生育率仍從相關計畫推動前一年度，即2017年的1.125人逐步下滑，2025年度僅0.695人，成為全球生育率最低國家之一，持續普惠式加碼對提振生育率效果有限，建議精進調整政策。

石崇良今出席立法院社會福利及衛生環境委員會「減害計畫執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為」專題報告，並於會前受訪表示，造成低生育率原因很多，行政院已於今年5月重新盤點之後，提出了人口對策的新戰略，有全面性的政策介入，但仍需要一段時間觀察。

石崇良 生育率 預算

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