賈新興：秋老虎周五再度下山台北飆33度 下周偏強東北季風來襲降溫

夏天衣服還不能收，天氣還會熱。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，秋老虎16日（周五）至20日再度下山，中午熱如夏 ‧ 早晚溫差大。因屆時環境偏東風至東南風，全台天氣晴朗穩定；台北白天高溫將再度暴衝至32到33度，夜間低溫也回升到24度左右。

最近中南部日夜溫差達7到8度，高雄與苗栗以南白天高溫普遍在31度以上，但清晨受輻射冷卻影響偏涼、溫差大。賈新興表示，15日前早晚乾涼，怕冷的民眾出門多帶件薄外套，但16日起準備迎接秋老虎。

賈新興說，最近有兩波東北風接力，其中14日弱東北風快閃 ‧ 21日偏強東北季風來襲。第一波14日微弱東北風南下，僅影響約一天時間，北部高溫稍降至26到28度左右，15日隨即回溫。

第二波21日起，這波東北季風強度明顯偏強且影響時間稍長，冷高壓南下，加上台灣東側低壓系統（薔琵颱風）配合，造成氣壓梯度力大幅增加，屆時將帶來強勁北風與降溫。

熱帶系統方面，賈新興指出，小熊颱風減弱為中颱，正逐漸遠離日本，對日本天氣沒有影響。至於小熊颱風南邊的低壓系統持續整合中，數值模式預估在10月14至15日有機會增強為颱風「薔琵」。目前路徑預測朝琉球群島、沖繩東南方海面移動，成颱後需持續觀察其動向。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。