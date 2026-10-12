毒品減害政策成選戰焦點 石崇良：政治口水讓大家對減害計畫有所曲解

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報，昨遭民進黨立委郭昱晴指出，此有「私設刑堂」之虞。今出席立法院會議的衛福部長石崇良說，最近的政治口水讓大家對減害計畫有所曲解，利用立法院會議向國人清楚說明，請大家支持在國際上成功的減害計畫。

對於台北市長蔣萬安競辦發言人、藍委李彥秀日前在競選活動中指出，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋言論，指出「以後會有很多社工發毒品，這對社區會造成多大的危害」。石崇良說，社工師在毒品減害計畫中，扮演十分重要的角色，包含個案關懷、家庭支持、與社會資源的連結等，但不會發放毒品。

石崇良重申，民主社會下，團體、個人都有理性表達意見的權利，衛福部予以尊重。但衛福部推動減害措施後，因注射毒癮而感染愛滋疫情明顯下降，2005年新通報愛滋感染者中注射毒癮者占72%、2431人，至2010年已降至6.5%、117人，毒癮愛滋於2025年僅占新通報感染者1.7%、15人，顯示清潔針具、維持治療（替代療法）、衛教及篩檢等整合措施，在降低血液傳染疾病風險方面發揮重要作用

另依台大公衛學院研究結果，清潔針具及美沙冬維持治療，兩種減害策略於防治愛滋疫情具高度成本效益，每投入1元防治，可節省19元醫療支出。