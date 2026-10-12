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本周可能有新颱風 粉專：周四後恐成颱「北轉機率比較高」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周可能有新的熱帶擾動出現，預計周四(15日)後逐漸發展成颱風。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
本周可能有新的熱帶擾動出現，預計周四(15日)後逐漸發展成颱風。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

颱風季還沒有結束，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據Google WN3C AI模式系集預報圖，關島東南方的低緯度海域，很快又會有新的熱帶擾動出現，預計周四(15日)過後逐漸發展成颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠從目前資料來看，後期北轉的機率比較高，但到底「何時北轉、在哪裡北轉」，目前變數都還不小。進入秋季，北方槽線系統會越來越活躍，副熱帶高壓的勢力也會跟著起起伏伏，後續路徑會比夏季更複雜一些。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，接下來要先觀察低壓或颱風本身發展速度、副熱帶高壓勢力變化，再注意北轉的時間、位置。這個系統生成位置較遠、緯度也低，後續還有很長一段時間可以發展、調整現階段還不用太早下定論，接下來需要好幾天持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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