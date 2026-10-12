今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

吳德榮指出，今、明兩天水氣減少，各地晴朗穩定，白天暖熱早晚涼；花東及午後南部山區偶有局部短暫雨的機率。各地區氣溫如下：北部18至31度、中部20至35度、南部22至35度及東部19至34度。

吳德榮說，周三至下周日(14至18日)東側海面水氣略增，東半部有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；白天北舒適南偏熱、各地早晚涼。

此外，最新(12日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第28 號中颱「小熊」在日本東南方海面，強度已過顛峰，向北漸轉東北進行；持續在大迴轉的路徑上，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。