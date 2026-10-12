春綻京都 住進櫻花林

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「高雄國際食品展」，將於10月22日至25日在高雄展覽館登場！本屆展覽以「港都鮮味，國際食代」（Harbor Flavors, Global Savors）為主題，集結逾240家國內外參展企業、370個攤位，打造南臺灣最具規模的食品供應鏈與國際商貿交流平台。 2026三大展出亮點：從台灣遠洋漁業到國際邦交風味 一、「台灣遠洋漁業專區」擴大規模登場：三大洋鮮美漁獲送上國際餐桌 今年「台灣遠洋漁業專區」內容再升級，以「逐浪遠洋，鮮躍國際」為題，集結遠洋漁業公協會及地方漁會，展現台灣船隊航行三大洋、鮮躍國際餐桌的產業實力！現場結合漁場與漁船分布、智慧漁法、海洋保育及漁船模型展示，以及料理、DIY體驗、海洋吧檯與限量「乖乖吃魚應援包」闖關等多元活動，帶領參觀者從吃、玩、看，一次認識台灣遠洋漁業。 二、寶島食力：從產地好物嚐見臺灣風土 展覽同步展現台灣農業的深厚實力，寶島農特產區匯聚多款在地嚴選好味，不僅展出來自的大崗山、榮獲2026高雄市大崗山評鑑【頭等獎】的頂級龍眼蜂蜜，更包含由「傑出青年農民神農獎」得主打造、取得「國產蜂產品認證」的蜂巢氏蜂

2026-10-12 00:00