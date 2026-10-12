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春綻京都 住進櫻花林
日本京都春櫻之旅，住進被櫻花林圍繞的絕美旅宿「馥府京都」，近距離走訪賞櫻名所：世界文化遺產醍醐寺，境內枝垂櫻與染井吉野櫻次第盛開。踏上世界最長舊鐵道遺址、粉白櫻花交織的蹴上傾斜鐵道。搭乘春季限定十石舟，沿琵琶湖疏水賞水上櫻景。入住可盡覽嵐山渡月橋之美、米其林一星鑰的MUNI KYOTO by 溫故知新。美食饗宴安排米其林三星「一子相傳中村」與「京都吉兆嵐山本店」。
有行旅《春綻京都 住在櫻花林邊》旅程，二O二七年四月四日至四月八日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/9hyht9。有行旅旅行社，交觀甲字第 7785號。
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