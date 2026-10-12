醫揭護眼迷思 推20-20-20法則

戴上抗藍光眼鏡、補充葉黃素、將手機切換成深色模式，這是許多三Ｃ族群慣用的護眼秘訣，國泰醫院眼科主治醫師黃楚軒提醒，造成眼睛疲勞的關鍵在於長時間近距離用眼、眨眼次數減少、缺乏適當休息，與其花大錢購買護眼產品，不如養成正確用眼習慣。

黃楚軒說，葉黃素與玉米黃素是黃斑部的重要色素，有助於過濾部分高能量可見光。大型臨床研究證實，採用每日十毫克葉黃素搭配二毫克玉米黃素等配方，對特定階段的老年性黃斑部病變患者確有實證效益，但這不代表一般人補充後就能改善眼睛疲勞，也不是吃愈多愈好。

至於Omega-三脂肪酸及維生素等其他眼睛保健食品，日常以均衡飲食為基礎，但可多吃鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等，另減少攝取精緻糖與甜食，以降低黃斑部病變與發炎風險。

抗藍光眼鏡、手機深色模式是否具有護眼效果？黃楚軒表示，手機螢幕採深色模式，可降低螢幕背景亮度，部分民眾使用時，眼睛感覺較為舒適；抗藍光眼鏡則可過濾部分藍光，但目前缺乏充分證據證明，配戴抗藍光眼鏡可以有效預防數位眼睛疲勞或乾眼症。

黃楚軒指出，預防眼睛疲勞最簡單的方法，就是遵循「二十-二十-二十法則」，每近距離用眼二十分鐘，抬頭觀看約六公尺外的景物至少二十秒，讓眼睛調節肌肉適度放鬆。