春節才是考驗 學者籲高鐵自由座總量管制

中秋連假高鐵塞爆，引發民怨，高鐵公司在雙十連假前祭出多項改善措施，此次國慶連假大致順暢，但接著春節連假大規模返鄉人潮才是大考驗，學者建議，在高鐵新車上線前，應實施總量管制及自由座人數管理，以提高疏運時整體服務及搭乘品質。

昨天國慶日連假收假日，高鐵從下午起進入「超尖峰時段」，密集發車疏運北上旅客，下午五時四十五分還加開從嘉義至南港、全車自由座（商務艙車廂除外）列車，連來台參加國慶慶典並進行國是訪問的恩史瓦帝三世國王陛下一行，也搭乘該班次北上，高鐵總經理陳惠裕親自在嘉義站月台為國王訪團送行。

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任主任張學孔說，台鐵漲價後，高鐵票台北至台中兩者差距不大，導致多數乘客選擇搭乘高鐵。

淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄指出，現行購買自由座的乘客隨時可搭車，無法精確管控上車人數，才會導致對號座乘客被自由座乘客擠到上不了車情況。高鐵在新車上線前需精準評估可載運的量能，高鐵應進行總量管制，尤其每列車可站的自由座售票數量需控制。

張勝雄說，在售票時就需清楚標誌該自由座車票可搭乘哪節車廂及時間，就不會出現某車廂塞爆、車廂人滿到對號座，購買自由座車票的乘客也不需花長時間排隊。

此方式勢必會出現部分民眾買不到票的情況，張勝雄指出，若買不到票，乘客就會思考是否改搭台鐵或晚一天搭車，不僅能有效達到運具聯防、分散搭乘人潮、紓解高鐵壓力，也能提升高鐵整體服務及民眾搭車品質。