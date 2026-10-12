砸錢難救少子化 專家籲改造職場

政府近年投入大量預算資源，生育率卻持續下滑，現在更成為全球生育率最低國家之一；專家表示，砸大錢已經證明成效不彰，職場要能友善育兒，才是搶救生育率的關鍵。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣表示，各國在面對少子化的現象時，第一時間多半想到的都是用現金給付鼓勵年輕人生育，但國內外研究均顯示，現金政策是成效最不彰的作法。

另男女薪資年成長率，在婚後第一胎出生後差距會不斷拉大，對有職涯規畫的女性而言，生育反而讓人卻步，甚至變成一種懲罰。

李庭欣指出，近幾年政府在育兒政策開始轉向，例如彈性育嬰假的延長、減工時不減薪等，這些都值得肯定，如何支持和促進友善育兒職場的轉型，這會是當前的重要工作。

致理科技大學國貿系教授林國榮表示，育兒津貼不斷加碼，但砸錢搶救生育率在台灣並未達到預期成效，職場育兒的彈性，才是重中之重。

林國榮以韓國為例，多年蟬聯全球生育率最低的韓國，這幾年在改善職場環境大力著手，現在生育率最低變成台灣，既然韓國已經看到成效，建議我政府可參考韓國的作法。

張小姐表示，她在職涯原本有許多規畫，但是孩子出生後選擇在家育兒，孩子的成長是她人生的另一項成就，但回頭看自己無法在職場繼續前進，還是會覺得可惜，雖說每月育兒津貼不無小補，但職場若能友善育兒，才是雙贏。