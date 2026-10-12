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成效不彰 育兒津貼加碼 生育率仍探底

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
政府近年投入大量預算資源，生育率卻持續下滑，現在更成為全球生育率最低國家之一。立法院預算中心最新報告指出，持續普惠式加碼對提振生育率效果有限。示意圖。聯合報系資料照
政府近年投入大量預算資源，生育率卻持續下滑，現在更成為全球生育率最低國家之一。立法院預算中心最新報告指出，持續普惠式加碼對提振生育率效果有限。示意圖。聯合報系資料照

賴清德總統國慶講話聚焦民生經濟及完善育兒、長照、住宅及人才支持等，不過，立法院預算中心最新報告指出，中央持續加碼育兒相關津貼，明年度預算達二一○一億餘元，但二○二五年度總生育率僅○點六九五人，持續普惠式加碼對提振生育率效果有限，建議精進調整政策。

根據立院預算中心報告，明年度教育部及衛福部育兒津貼編列二四八億三四八一萬五千元，另加計「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」新增的「○到十八歲成長津貼」一八五三億九九七萬一千元，整體育兒相關津貼預算達二一○一億四四七八萬六千元，占明年度整體社會福利支出一兆一八八九億元的百分之十七點七。

預算中心盤點，中央政府自二○一八年度推動少子女化對策計畫，相關預算大致分為生養補助、婚育安居、健康照護及環境支持四類，整體規模從二○一八年度一九八點八億元逐年增加，二○二三年度首度突破千億元，明年度達三六六六點七億元，較二○一八年度增加逾十七倍。其中生養補助二一二六點五億元、占百分之五十七點九九，居四類之首。

不過，報告指出，政府近年投入大量預算資源，「我國總生育率仍從相關計畫推動前一年度、二○一七年的一點一二五人逐步下滑，二○二五年度僅○點六九五人，成為全球生育率最低國家之一」，反映近年投入資源龐鉅，對提振生育率效果有限。

預算中心認為，育兒津貼雖有助減輕已有子女家庭的生活負擔，但政府發放特定期間的育兒津貼，仍未及生養子女所需的長期成本；尤其齊頭式發放對高所得者生育決策影響甚微，對一般有生育意願者，可能主要影響提前生育時間，並非增加生育數量。

報告指出，生養子女除金錢成本，也涉及照顧時間、職涯發展及所得損失等機會成本，持續採取普惠式加碼，不僅邊際效益偏低，在預算資源有限下，也恐排擠平價住宅、公共托育與教保服務、保障職場勞動權益等其他措施資源，建議政府精進調整相關政策。

育兒津貼 生育率 國慶

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