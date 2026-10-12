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健康你我他／健康數據異常 AI提供系統化資訊

聯合報／ 文／曾清芳（竹市東區）
自行體檢用的血糖機、血壓機、體重器、體溫計。圖／曾清芳提供
自行體檢用的血糖機、血壓機、體重器、體溫計。圖／曾清芳提供

為預防疾病發生，我家備有血糖機、血壓機、體重器、體溫計等，在家自行體檢，併同市政府辦的老人體檢，如果發現檢測數據異常，在AI未通行前，我會先上網Google查詢數據異常的原因與防治方法，再就醫聽取專科醫師的意見。

AI流行以來，我則改用AI的模式查詢，更快速地獲取簡潔、系統化的資訊，與醫師更深入廣泛地討論病情，聽從醫師的專業判斷，避免誤用AI提供的資訊。

家人有規律運動的習慣，9月1日參加運動部推出的「揮汗有禮」活動，使用手機中具運動記錄功能的App，上傳運動紀錄截圖，經運動部審核通過後，取得健康好禮兌換資格。短短2周內，全國首波超過三百萬人參與。科技讓運動融入生活，全民能養成規律的運動習慣，我的家人運動得更來勁，促進身心健康。  

AI雖提供健康管理的便捷性，然而，要慎防不肖人士利用AI行騙。幼時，鄰居幾位敬愛的長者，體弱染病，病急亂投醫，誤信媒體廣告吃成藥，延誤就醫時間，小病成大病，不久遺憾離世。AI高超的算力，能輕易複製迷惑人心的場景，詐騙民眾，因此我不時提醒家人或家中有失能長者的親友，不可隨意把聲音、影像、身分證字號、銀行帳號、卡號、密碼等個資洩漏給他人，以免未蒙其利先受其害。

運動部 老人 Google

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