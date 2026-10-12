聽新聞
0:00 / 0:00

秋天好睡竟失眠 醫建議「關機儀式」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
秋天早晚低溫，有人晚上洗完澡後覺得身體較冷，可能影響原本的睡眠節奏，造成失眠。圖／123RFF
秋天早晚低溫，有人晚上洗完澡後覺得身體較冷，可能影響原本的睡眠節奏，造成失眠。圖／123RFF

天涼好個秋，許多人以為轉涼後應較好入眠，但卻出現「躺很久睡不著」、「半夜易醒」、「太早醒來」等困擾。中醫師宋宛蓁表示，秋天失眠，很可能是生活節奏變亂，建議睡前來杯薰衣草茶、洋甘菊茶，當成睡前關機儀式，搭配關燈、關閉手機，應可盡快進入夢鄉。

宋宛蓁指出，秋天早晚溫度下降，有些人晚上洗完澡後身體變冷，可能影響原本睡眠節奏。改善失眠的第一步，不是急著找一種「助眠食物」，而是先把生活節奏穩定下來。建議先從飲料著手，傍晚之後，不要飲用咖啡、濃茶、能量飲料等含有咖啡因的飲品，以免晚間難以入睡。

很多人睡前習慣喝酒，以為喝酒後昏昏欲睡，就能幫助睡眠，宋宛蓁說，酒精雖然可能讓人比較快入睡，卻容易讓後半夜的睡眠變得比較不穩定，因此不建議把喝酒當成助眠的方法。

宋宛蓁表示，酸棗仁茶為中醫常見的調整睡眠的飲品，沒有咖啡因、刺激性較低，適合在晚間溫熱飲用。不過，市售酸棗仁茶配方差異很大，若罹患慢性疾病、正在服用藥物，或持續失眠一段時間，建議先請中醫師評估。

許多上班族長時間盯著電腦、手機，以致眼睛疲勞、精神緊繃，建議傍晚後可以喝一杯溫熱的菊花茶，除了補充水分，也可成為睡前放慢節奏的一個習慣。不過，不是人人都適合菊花茶，容易腹瀉、腸胃較敏感者不要一次喝得太多。

「薰衣草茶或洋甘菊茶可當成睡前放鬆飲品。」宋宛蓁說，重點不只在茶本身，而是透過「睡前固定儀式」，讓身體逐漸進入休息狀態，將喝茶當成「睡前關機」儀式，搭配關燈、降低手機使用、放慢活動速度，效果往往更實際。

除了茶飲，宋宛蓁建議，睡前1至2小時讓身體「降速」，如把室內燈光調暗、減少盯手機螢幕、追劇等時間，不要在床上處理工作。如躺在床上一直睡不著，可先離開床鋪，到比較昏暗、安靜的地方坐一下，做一些單純、不需要大量思考的事情，等有睡意後再回到床上。

失眠 咖啡因 睡眠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

秋天好睡竟會失眠 醫：恐非壓力大是生活節奏偏掉了 需留意五大症狀

社交時差是什麼？3個技巧擺脫周一憂鬱

老翁一夜尿7次害妻睡不好 泌尿科醫揭「夜尿4大原因」：不只攝護腺肥大

每天出門17分鐘有差？醫揭久待室內4影響：睡不好、腦霧都中

相關新聞

高雄開味，食力全開！2026年高雄國際食品展10月盛大引爆

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「高雄國際食品展」，將於10月22日至25日在高雄展覽館登場！本屆展覽以「港都鮮味，國際食代」（Harbor Flavors, Global Savors）為主題，集結逾240家國內外參展企業、370個攤位，打造南臺灣最具規模的食品供應鏈與國際商貿交流平台。 2026三大展出亮點：從台灣遠洋漁業到國際邦交風味 一、「台灣遠洋漁業專區」擴大規模登場：三大洋鮮美漁獲送上國際餐桌 今年「台灣遠洋漁業專區」內容再升級，以「逐浪遠洋，鮮躍國際」為題，集結遠洋漁業公協會及地方漁會，展現台灣船隊航行三大洋、鮮躍國際餐桌的產業實力！現場結合漁場與漁船分布、智慧漁法、海洋保育及漁船模型展示，以及料理、DIY體驗、海洋吧檯與限量「乖乖吃魚應援包」闖關等多元活動，帶領參觀者從吃、玩、看，一次認識台灣遠洋漁業。 二、寶島食力：從產地好物嚐見臺灣風土 展覽同步展現台灣農業的深厚實力，寶島農特產區匯聚多款在地嚴選好味，不僅展出來自的大崗山、榮獲2026高雄市大崗山評鑑【頭等獎】的頂級龍眼蜂蜜，更包含由「傑出青年農民神農獎」得主打造、取得「國產蜂產品認證」的蜂巢氏蜂

成效不彰 育兒津貼加碼 生育率仍探底

賴清德總統國慶講話聚焦民生經濟及完善育兒、長照、住宅及人才支持等，不過，立法院預算中心最新報告指出，中央持續加碼育兒相關津貼，明年度預算達二一○一億餘元，但二○二五年度總生育率僅○點六九五人，持續普惠式加碼對提振生育率效果有限，建議精進調整政策。

春節才是考驗 學者籲高鐵自由座總量管制

中秋連假高鐵塞爆，引發民怨，高鐵公司在雙十連假前祭出多項改善措施，此次國慶連假大致順暢，但接著春節連假大規模返鄉人潮才是大考驗，學者建議，在高鐵新車上線前，應實施總量管制及自由座人數管理，以提高疏運時整體服務及搭乘品質。

砸錢難救少子化 專家籲改造職場

政府近年投入大量預算資源，生育率卻持續下滑，現在更成為全球生育率最低國家之一；專家表示，砸大錢已經證明成效不彰，職場要能友善育兒，才是搶救生育率的關鍵。

春綻京都 住進櫻花林

日本京都春櫻之旅，住進被櫻花林圍繞的絕美旅宿「馥府京都」，近距離走訪賞櫻名所：世界文化遺產醍醐寺，境內枝垂櫻與染井吉野櫻次第盛開。踏上世界最長舊鐵道遺址、粉白櫻花交織的蹴上傾斜鐵道。搭乘春季限定十石舟，沿琵琶湖疏水賞水上櫻景。入住可盡覽嵐山渡月橋之美、米其林一星鑰的MUNI KYOTO by 溫故知新。美食饗宴安排米其林三星「一子相傳中村」與「京都吉兆嵐山本店」。

健康你我他／健康數據異常 AI提供系統化資訊

為預防疾病發生，我家備有血糖機、血壓機、體重器、體溫計等，在家自行體檢，併同市政府辦的老人體檢，如果發現檢測數據異常，在AI未通行前，我會先上網Google查詢數據異常的原因與防治方法，再就醫聽取專科醫師的意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。