醫奉獎得主吳安綺 把阿嬤的遺憾化為力量 長駐偏鄉居家護理長輩

吳安綺是來自花蓮原鄉部落太魯閣族的女兒。父母很早離異，父親30多歲因意外驟逝、阿公也因病離世，阿嬤把她們5個兄弟姊妹拉拔長大。生活雖不易，阿嬤仍鼓勵孩子們要做一個對部落有貢獻的人；受部落姐姐影響，她立志成為護理師。畢業回鄉工作15年後，阿嬤於2015年因多重慢性病感染往生，隔年7月她成立紗絯居家護理所。

護理所以阿嬤的族名「Sakay」命名，轉譯為「紗絯」，是目前唯一個人在鳳林鎮開設的居家護理所。吳安綺說，「我要把悲傷化為力量」。居護所成立初期，她總想起阿嬤往生的遺憾，若偏鄉長輩能及時接受良好的護理指導與治療，妥善處理泌尿道感染、控制血糖、提高服藥遵從性，便能安全、舒適、有尊嚴地活下去，減少許多痛苦。

紗絯居家護理所邁入第11年，個案縱橫193縣道，只要有長輩需要照顧，吳安綺總義不容辭，北至花蓮市、最南則至瑞穗鄉，開車前往個案家中，服務個案逾百人。

居護所設置初期，花蓮縣壽豐鄉米棧村有位90歲失智阿嬤，住家偏遠交通不便。阿嬤初次中風出院時，帶著鼻胃管、導尿管，且皮膚有壓傷，返家後，照顧責任落在她70歲的獨生子身上，但兒子不知如何照顧，管路一、二個月都沒有更換。

阿嬤家是簡陋的三合院老宅，吳安綺第一次開車來，進門就看到阿嬤睡在通鋪硬板床上，身上異味很重；無人輪替照顧，家裡十分雜亂，更別說管路護理與身體清潔。她溫柔地告訴阿嬤：「我幫妳用舒服、乾淨」，動手更換管路，「這一刻起更堅定，我要待在偏鄉扎根服務的心志。」

「這些畫面一直在我的腦海中，心裡很痛、很酸。」吳安綺深感城鄉差距、醫療資源分布不均。她積極和訪視醫師討論，拜訪在地診所、衛生所，把資源帶進偏鄉，解決照顧難題。

吳安綺拎著大包小包，穿梭需要服務的個案家中。圖╱吳安綺提供

她是照顧者的心理支柱

吳安綺也是所有照顧者的心理支柱。40多歲的周梅玉罹患乳癌第四期，年長她20歲的先生郭永，一直擔負著接送妻子就醫的工作。今年4月27日，周梅玉治療途中，丈夫在車上昏迷倒下，發生大面積出血性腦中風。經緊急手術救回一命，住院52天後，周梅玉帶先生返家自行照顧。

周梅玉在衛生所人員介紹下，聯繫上吳安綺。吳安綺除了照護郭永，更教導梅玉護理知識，讓她在照顧丈夫之餘也能兼顧自己、打理生活；也引進創世基金會資源，一個月到家中為郭永洗澡一次。周梅玉指著先生的氣切說，若不是安綺教導，她真的不會清潔與處理，「安綺是很溫柔的天使，只要看到她，就會覺得很安心。」

居家護理照護工作多年，過去在花蓮慈濟內外科病房，照顧急重症案例的臨床經驗，成為吳安綺照顧困難居家案例的底氣，更換氣切管、鼻胃管等，她做來駕輕就熟。

除了居家個案，吳安綺也曾跨界投入特殊處境照護，2017、2018年，她擔任陽光基金會口腔癌患者的居家護理師，足跡北到宜蘭澳花村、南至花蓮富里鄉；2020年則與門諾醫院行動早療團隊合作，支援偏鄉早產、多重障礙孩童的照護，盼照顧者能獲得喘息與支持。

居家安寧更是一大學問，說著流利原住民族語的吳安綺，扮演舉足輕重、不可或缺的角色。令她印象深刻的是，一位太魯閣阿公在加護病房使用呼吸器，但拒絕洗腎，意識清楚時向孩子們說要回家善終，希望在下午安息，否則擔心為家族帶來厄運。此時，吳安綺成為橋樑，將族人想法向醫師傳達，終於讓阿公安心，回家後在一個下午遠行，相信族人因此獲得祖靈保佑。

失智是最大的長照困境

失智症照護是目前最大的長照困境。偏鄉地區失智長輩確診率達14%，但吳安綺服務個案的失智比率更高，有2成長輩已失智，加上輕度認知功能障礙者，比率更高達6成，老幼在家、老老照顧、身障失智照顧者也增加。她組成實證應用小組，改善文化健康站失智友善環境，讓部落長輩到站率增加一倍以上，幫助長輩延緩失能及失智情形。

不僅照顧長輩，吳安綺到處宣導居家護理的重要，同時四處進修、上課，隨時吸收新知，並將學到的最新知識無私分享給照顧者、居服員，提供長輩更好的照顧品質，「不要等到臥床了，才來學習如何照顧，而是及早提供好的照顧，避免臥床」。

「不能因為個案得到癌症，就否定他的人生」，吳安綺不把個案標籤化，好像生病了就很可憐、無用處，「不是這樣的 ，我不喜歡把人當病人看。」她每天都在思考，要用什麼方式將自己多年來的照顧經驗傳授給新生代及照顧者，讓他們有足夠的抗壓能力面對複雜的照護工作。

吳安綺期待政府給予更多誘因，讓更多護理師願意到偏鄉服務，或讓正在偏鄉服務的人願意留下，提升偏鄉民眾的平均餘命及健康平權。

紗絯居家護理所所長吳安綺。記者沈能元╱攝影

吳安綺

年齡：47歲

出生地：花蓮縣

學歷：慈濟大學護理研究所碩士

現職：紗絯居家護理所所長

經歷：

花蓮慈濟醫院居家護理師

花蓮慈濟醫院胸腔內科副護理長

花蓮慈濟醫院護理師

主要事蹟：

衛福部114-115年護理機構照護品質之失智照護專家認證模組

擔任長照機構外聘講師，針對足部照護、安寧療護、失智症照護等教育訓練

113年花蓮縣護理師公會優良護理人員