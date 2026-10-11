國慶收假日國5塞到爆 下午36起追撞事故車輛回堵

今天是國慶連假收假日，下午國1北向新竹至湖口、埔鹽系統至彰化、國5北向宜蘭至坪林均「塞到爆」，其於路段也有零星壅塞情況，截至下午5時，共發生36起追撞事故，國道交通量為66.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

交通部高公局指出，截至今天下午5時共發生36件事故，如下午1時13分，於國1北向126.5公里處，路肩發生4輛小客車追撞事故；下午2時35分，於國1北向223.8公里處，發生4輛小客車追撞事故；下午3時29分，於國1北向241.7公里處發生2輛小客車追撞事故，雖均在20分鐘內排除，但仍導致車輛回堵影響整體車流。

高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶（兒童更要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶）並手握方向盤，務必保持足夠的行車安全間距，隨時注意前方動態，勿過度倚賴輔助駕駛系統，更不可超速行駛，以確保行車安全。

國1北向126.5公里處事故。圖／高公局提供