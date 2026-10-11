把握明後好天氣！周三起2地轉濕涼 下周末恐有熱帶擾動發展

明、後2天各地持續為穩定的好天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三起東北季風增強，北東降雨機率增加，溫度也略降，周五東北季風減弱後再回到晴時多雲的好天氣；另下周末關島附近海面擬有熱帶擾動發展，需持續觀察。

曾昭誠說，小熊颱風今上午8時升級為強烈颱風，目前強度依舊，路徑持續北轉，未來3至4天將減弱成溫帶氣旋，對台灣沒有影響；而下周末關島附近海面可能有熱帶擾動發展，需持續觀察。

針對未來1周天氣，曾昭誠指出，明、後天（12、13日）環境風場偏東北風，各地為晴到多雲的好天氣，花東、恆春半島有零星幾雨，午後南部山區偶零星降雨。

周三、周四（14、15日）東北季風增強，大台北、東半部、恆春半島降雨機率增加，雲量偏多，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周五（16日）東北季風減弱，各地為多雲到晴，但東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星降雨；周六、周日各地回到晴到多雲的好天氣，僅台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區也有零星短暫陣雨。

溫度部分，曾昭誠表示，未來1周各地低溫23至26度，白天高溫29至33度。周三、周四東北季風增強，北部、宜蘭高溫略降，低溫則降到21至23度，局部地區可能更低。