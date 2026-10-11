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每天出門17分鐘有差？醫揭久待室內4影響：睡不好、腦霧都中

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議，起床後1小時內可到戶外接觸自然光約10分鐘，幫助調整生理時鐘。示意圖／Ingimage
醫師建議，起床後1小時內可到戶外接觸自然光約10分鐘，幫助調整生理時鐘。示意圖／Ingimage

明明睡了一整晚，白天卻還是提不起精神，甚至下午容易疲倦、注意力不集中？美國醫師指出，長時間待在室內可能與睡眠品質不佳、身心倦怠、腦霧及腹部脂肪堆積等4項健康問題有關，建議每天安排至少17分鐘的戶外活動，接觸自然光線、眺望遠方，有助於調整生理時鐘及改善精神狀態。

據《Fox News》報導，美國加州醫師、自然醫學專家拉普馬（John La Puma）在著作《Indoor Epidemic》中指出，現代人約有93%的時間待在室內，可能在不知不覺中影響身心健康。他將久待室內可能帶來的影響歸納為4項，首先是睡眠品質不佳，由於戶外自然光比一般室內照明明亮許多，能幫助身體調節晝夜節律，若缺乏適當光照，可能使生理時鐘失去規律。他建議起床後1小時內到戶外待約10分鐘，幫助身體建立正常的睡眠與清醒週期。

第二項是身心倦怠。拉普馬表示，許多人工作、娛樂及休息都離不開電子螢幕，即使下班後滑手機放鬆，大腦也未必能獲得充分休息。他將這類長時間消耗在螢幕上的活動稱為「超加工時間」，並指出長時間待在室內，也讓眼睛缺少眺望遠方的機會。建議每隔1小時起身看看窗外，讓視線暫時離開螢幕，有助於舒緩眼部疲勞。

第三項則是腦霧。拉普馬指出，通風不佳的室內空間可能累積較高濃度的二氧化碳，部分研究發現，當室內二氧化碳濃度升高，可能與認知表現下降有關，使人到了下午容易感到思緒不清、難以集中精神。至於第四項腹部脂肪堆積，他解釋，生理時鐘紊亂可能影響皮質醇的正常分泌節律，而研究發現，皮質醇活動異常與腹部及內臟脂肪增加存在關聯，不過兩者關係相當複雜，不能直接認定久待室內就會造成肥胖。

拉普馬建議，每天至少安排17分鐘有意識的戶外活動，最好選擇公園、綠地或靠近水域的環境，並利用早晨接觸自然光、看看天空及遠方景物。若居住在高樓林立的都市，也可以眺望遠處屋頂，或在無法外出時透過開啟的窗戶看看室外。他認為，這些簡單習慣有機會改善長時間待在室內造成的不適，但17分鐘是他的個人建議，並不代表已獲證實能治療上述4項健康問題。

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