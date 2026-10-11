毒品減害掀論戰！兩大臨床心理團體發聲：戒癮不只靠藥物、心理是核心

台北市長選戰激烈，近日台北市長蔣萬安、台北市長參選人沈伯洋對於毒品減害、清潔針具與美沙冬替代治療熱烈討論。繼中華民國醫師公會全聯會與台灣精神醫學會、台灣司法臨床心理學會等學會、公會，日前已先後發表聲明，說明清潔針具與美沙冬維持治療的實證與做法，台灣臨床心理學會、中華民國臨床心理師公會全聯會也針對成癮防治與減害議題提出聯合聲明。

聲明指出，心理介入是成癮治療的核心；保護兒少，要讓孩子和家庭敢求助。以下五點是從臨床心理專業提出的補充，供社會討論參考：

一、「減害」包含多種措施，應分開說明。減害是在使用者尚未停止使用時，先降低個人健康與社會所受的傷害，並讓他們留在照護體系中，與戒癮治療相互銜接。國內已實施多年的清潔針具服務，是提供新的注射器具、回收使用過的器具，並同時進行衛教、傳染病篩檢與轉介。美沙冬在法律上屬於第二級毒品及第二級管制藥品，需要由醫師評估、控制劑量並監督，用於治療海洛因等鴉片類物質成癮；當依法接受治療，不等同於非法施用毒品。

國外另有醫療用海洛因、安全使用場所、除罪化等做法，國內都未實施，各自的適用條件、實證程度與法律框架也不相同。針對減害措施討論時，應清楚指明談的是哪一項措施，以免混淆，影響成癮者求助與民眾理解。

二、興奮劑與新興毒品沒有替代藥物，治療主要靠心理介入。對毒品供給端的查緝，各界並無異議；對使用者來說，治療才是關鍵。依衛生福利部113年統計，醫療院所通報的濫用品項以安非他命居首，學生則以愷他命等第三級毒品為主，但第二級毒品通報人數較前一年增加近六成；警政署114年1至9月資料亦願示，12至17歲查獲的毒品嫌疑犯增加逾一倍，集中於第二級毒品，包括依托咪酯等新興物質。美沙冬只適用於鴉片類物質成癮，至於安非他命等興奮劑的使用障礙，目前尚無核准的治療藥物；實證上較充分的主要是後效管理、認知行為治療、動機晤談等心理社會介入。

因此，國內多數物質使用問題的治療成效，取決於心理介入是否可近、持續且有品質。臨床心理師的工作從心理衡鑑開始，評估成癮嚴重程度、共病精神症狀、使用動機與復發風險，再依個別需要提供介入，並與家庭合作，強化支持系統。戒癮治療除了協助成癮者停止使用物質，也要協助他們建立不必依賴物質象處理情緒、壓力與生活困境的能力。

本會呼籲政府檢視各類成癮治療（包括缓起訴附命戒癮治療）中心理介入的人力、給付與可近性，讓戒癮治療從急性醫療處置延伸到長期的心理復元與社區支持。

三、保護兒少，要讓孩子和家庭敢求助。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）與世界衛生組織（WHO）的「國際藥物使用預防標準」指出，以恐嚇為主或只提供資訊的宣導難以改變行為，甚至可能產生反效果。具有實證的做法是培養兒少的生活技能與情緒調節能力、支持家庭教養，以及營造讓學生有連結感的學校環境。舉例來說，以符合發展階段的課程提供物質如何影響身心健康的正確資訊，並透過情境演練，讓學生練習辨識高風險情境、敢於拒絕邀約或脅迫、調節情緒，以及敢向適當管道求助。

事實上，孩子接觸物質原因各不相同，可能是好奇或同儕壓力，也可能是情緒困擾、創傷經驗或學習困擾等狀況未被辨識。孩子的情緒、作息或出席出現明顯改變時，學校與家庭的第一步應是瞭解與協助，並提供專業評估、隱私保護與轉介資源，避免孩子和家庭因害怕後果而隱藏問題。

四、汙名會阻礙求助，討論時應使用準確、不貶抑的語言。系統性回顧顯示，汙名對心理健康問題的求助行動有小到中度的負面影響：在物質使用領域，汙名同樣也是成癮者常提到的就醫阻礙，並透過負面情緒與自我效能等心理歷程，間接影響治療的成效。對物質使用的「用語」本身也會產生影響，連專業人員都不例外；研究發現，當心理健康專業人員讀到以「濫用者」描遠的個案時，比讀到「有物質使用障礙」時更傾向認為當事人應受懲罰。

本會呼籲公眾人物與媒體討論毒品政策時，區分「物質」、「使用行為」與「人」，用準確、不貶抑的語言描述成癮者與其家庭。

五、以可檢驗的指標評估政策成效，評估成癮防治與減害政策，不宜只看是否立即停止使用。本會建議至少納入以下指標：求助及進入治療人數的增加、治療持續率的提高、物質使用的減少、健康結果的改善（如感染及過量事件減少）、就學就業等生活功能的恢復、再犯率的降低、轉介至復原機構的人數，以及兒少初次使用年齡的延後。

本會也呼籲政府公開相關資料，並支持針對新興毒品心理介入的國內成效研究，讓政策討論建立在本土證據上。

台灣臨床心理學會與中華民國臨床心理師公會全國聯合會共同支持以實證為基礎的成癮防治與減害措施。物質使用常涉及生理、心理與社會環境等多重因素，應理解其健康與生活困境，提供確切的治療及支持；而成癮防治更需要醫療、司法、警政、 社政、教育及民間團體持續合作，依據科學證據與本土經驗完善配套，並透過成效評估滾動調整政策。

臨床心理師願在預防、評估、治療與復元等各環節，協助成癮者及其家庭；我們也期盼社會以正確資訊為基礎，減少恐懼與污名，讓有需要的人能及早求助、持續接受照護並重返社會，共同降低物質使用對個人、家庭與社會造成的傷害，逐步累積可供國際交流的本土防治經驗。

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