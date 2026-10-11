國旅補助前5名縣市出爐 花東宜占前3名

國旅補助今年9月上路，帶動東半部旅遊熱潮，根據交通部觀光署統計，使用國旅補助前5名縣市為花蓮、台東、宜蘭、屏東及台南，顯示東半部旅遊升溫。

為帶動旅客平日出遊，觀光署規劃優惠方案，包括平日住宿折抵最高新台幣2000元、生日住宿金1200元、遊樂園留宿優惠、企業員工國旅獎助及TaiwanPASS優惠；國際行銷則有國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等項目。

其中在平日住宿方面，根據觀光署統計，補助經費截至10月7日已經使用26%，以平日國旅補助經費15.3億元來看，目前使用超過3.9億元，全台累計折抵房間數超過40萬間。

觀光署副署長黃荷婷表示，以使用房晚數觀察各縣市的使用情形，目前前5名縣市為花蓮縣、台東縣、宜蘭縣、屏東縣及台南市。數據顯示旅客熱愛去東半部旅遊，後續觀光署將持續掌握各地使用狀況及政策成效。

黃荷婷說，如果相關經費即將用罄，將會提早2週對外公布停止的訊息，提醒旅客隨時留意。

至於後續是否會加碼補助經費，黃荷婷表示，目前仍以既有經費執行為原則，後續將視整體執行情形及政策成效滾動檢討，現階段尚無追加預算的規劃。