研究：紫紅色光電板下種青花菜 晚熟但營養相近

瑞典團隊研究，在紫紅色光電板下的青花菜，雖晚熟25天，但營養素含量大致相近。國內學者認為，台灣地狹人稠，此研究恰提供台灣土地複合利用效益的一項科學評估架構。

台灣時間10月2日晚間，瑞典梅拉達倫（Mälardalen）大學研究團隊在「細胞報告物質科學（Cell Reports Physical Science）」上刊登的新研究，發現在紫紅色的太陽能板下種植青花菜，比在露天環境下更能協助植物吸收陽光。

研究團隊在2024年夏秋，在瑞典中部農場搭建兩座約20平方公尺、高1.5公尺的光電棚架，使用透明度分別為50%與70%的紫紅色薄膜光電模組，讓作物較需要的紅光與藍光通過，其餘用來發電；棚下種植青花菜，並與露天的青花菜對照比較。

結果顯示，光電板下的青花菜晚熟25天；營養素含量大致相近，但光電板下青花菜的鐵、鋅等微量元素含量較低。研究團隊也提到目前每種處理方式只有一塊試驗區、只做一季，統計結果屬探索性。

台灣科技媒體中心邀請土地利用、光電材料與電力工程領域的專家提供觀點。

台灣大學土木工程學系教授韓仁毓認為，這項研究打破「重度遮陰必然大幅減產」的迷思：產量可維持，但採收期需延後。太陽能板雖然遮擋了約78%～85%的總光照，但只要將採收時間延後25天，從露天的79天延長至104天，青花菜的花球重量與整體生物量，就能與露天種植相當。

韓仁毓指出，如何友善且有效的運用有限的土地資源，並且不對土地產生負面影響，是全人類需思考的共同方向。台灣地狹人稠，又面臨能源轉型與環境永續經營的雙重責任，此研究恰提供台灣土地複合利用效益的一項科學評估架構。

台灣大學化學工程學系教授闕居振表示，此研究提醒農業價值不應僅以產量衡量，而需兼顧光電附加效益。但在政策層面，不能僅以「總產值」為依歸，以高發電收益合理化農業減產；農地仍應以農業經營為核心，光電定位為附加價值，而非取代農業本質。