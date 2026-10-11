國旅補助經費已用26％ 民眾衝這5縣市使用最踴躍

交通部觀光署投入33.3億元推出「觀光雙輪驅動方案」，其中平日國旅補助經費為15.3億元，自9月1日起上路，預計11月30結束，若經費用罄將提前2周公告截止。觀光署指出，截至本月7日，經費執行率達約26％，等於已使用3.978億元，全台累積40萬間房，前5名使用最踴躍的縣市依序為花蓮、台東、宜蘭、屏東、台南。

交通部觀光署投入33.3億元推動「觀光雙輪驅動方案」，針對平日國旅及國際重遊客給予補助及優惠。平日國旅本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，預估440萬人次受惠，帶動產值共374億元。

國際重遊客部分，10月1日開放申請、10月10日正式上路，也就是說，過去曾來台灣，今年10月10日再度入境的國際旅客才算是重遊客；另還有生日券、遊樂園留宿、Taiwan PASS雙省方案、公司員工國旅獎助等方案。

針對平日國旅補助使用進度，觀光署說明，平日住宿獎助截至10月7日上午，全台累計折抵房間數逾40萬間，經費執行率達約26%，等於已使用3.978億元。

而生日券已於9月8日完成抽獎，並自9月10日起開放使用，目前活動仍持續進行中，相關使用及核銷情形也將陸續彙整，作為後續政策規畫參考。

使用房晚數部分，觀光署指出，觀察各縣市使用情形，目前前5名依序為花蓮、台東、宜蘭、屏東、台南，後續也會持續掌握各地使用狀況及政策成效。

預估經費何時用罄？觀光署強調，本次平日住宿獎助活動原訂辦理至11月30日，或獎助預算用罄時提前停止辦理。

觀光署表示，目前活動仍持續辦理中，相關經費使用情形及後續申請核銷案件仍陸續辦理，依活動規定，倘獎助預算將提前用罄，將視預算運用情形及使用進度，提前約2周公告停止辦理資訊，提醒民眾及旅宿業者留意，以利安排後續相關作業。

另外，若預算使用完後是否會加碼？觀光署說，本次國旅平日住宿獎助依既定預算及活動規範辦理，目前仍以既有經費執行為原則，後續將視整體執行情形及政策成效滾動檢討，現階段尚無追加預算的規畫。