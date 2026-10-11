社工變毒品提供者？全聯會怒斥李彥秀誤導 藥師揭美沙冬給藥嚴格規範

毒品減害政策引發政治攻防，社工人員竟被指可能在社區提供毒品？針對國民黨立委李彥秀日前有關社工可能在社區提供毒品的言論，社工師公會全國聯合會發表聲明嚴正駁斥，強調「社工不是毒品提供者」，要求李彥秀公開道歉。藥師沈采穎也指出，台灣對管制藥品及美沙冬替代治療設有嚴格規範，不能將合法醫療給藥與非法提供毒品混為一談。

社工師公會全國聯合會指出，社工長期投入成癮防治、家庭支持、心理社會處遇及社會復歸工作，主要透過個案管理、危機處遇及資源連結，協助藥物使用者接受治療、降低風險。將社工描述為在社區提供毒品的角色，不僅與專業職責不符，也可能加深社會對第一線工作者及成癮者的污名。

全聯會強調，減害政策不等於鼓勵吸毒，更不代表任意提供毒品。其核心目的在於降低藥物使用造成的感染、過量及社會危害，包括美沙冬替代治療、清潔針具服務等措施，均有各自的專業分工及管理規範，不能混為一談。

針對管制藥品與毒品的差異，沈采穎表示，依「管制藥品管理條例」及「毒品危害防制條例」，部分具有成癮性及濫用風險的物質，可能同時受到藥品與毒品法規管理，關鍵在於是否符合合法醫療用途、取得程序及相關管制規定，並非具有成癮性就一律不能用於治療。

以美沙冬為例，沈采穎指出，美沙冬在台灣同時列為第二級毒品及第二級管制藥品，但依法用於鴉片類物質成癮的替代維持治療時，屬於受到嚴格管理的醫療行為。患者須先經醫師評估，由合格醫療機構依規定開立處方及安排給藥，並非自行購買，更不是由社工任意提供。

沈采穎表示，美沙冬治療設有給藥紀錄、身分確認及服藥監督等管理機制。即使透過合作衛生所或衛星給藥點提供服務，也須遵循醫療機構的轉介、處方及管制程序，不能將社區支持服務直接解讀為社工在社區發放毒品。

全聯會呼籲，李彥秀應公開澄清並向社工道歉，衛福部也應說明醫療人員、社工及毒品危害防制中心的專業分工，避免錯誤訊息造成民眾恐慌。反毒不能只靠查緝與處罰，還需要成癮治療、家庭支持、就業協助及長期追蹤。政策可以辯論，但不應曲解專業角色，更不能讓第一線社工成為政治攻防的犧牲品。

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