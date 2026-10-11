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社工變毒品提供者？全聯會怒斥李彥秀誤導 藥師揭美沙冬給藥嚴格規範

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
社工師公會全國聯合會發出聲明稿，針對立法委員李彥秀有關社工人員將在社區提供毒品之言論要求道歉，第一線專業社工人員不應成為政治攻防下被扭曲誤解的對象。聯合報系資料照
社工師公會全國聯合會發出聲明稿，針對立法委員李彥秀有關社工人員將在社區提供毒品之言論要求道歉，第一線專業社工人員不應成為政治攻防下被扭曲誤解的對象。聯合報系資料照

毒品減害政策引發政治攻防，社工人員竟被指可能在社區提供毒品？針對國民黨立委李彥秀日前有關社工可能在社區提供毒品的言論，社工師公會全國聯合會發表聲明嚴正駁斥，強調「社工不是毒品提供者」，要求李彥秀公開道歉。藥師沈采穎也指出，台灣對管制藥品及美沙冬替代治療設有嚴格規範，不能將合法醫療給藥與非法提供毒品混為一談。

社工師公會全國聯合會指出，社工長期投入成癮防治、家庭支持、心理社會處遇及社會復歸工作，主要透過個案管理、危機處遇及資源連結，協助藥物使用者接受治療、降低風險。將社工描述為在社區提供毒品的角色，不僅與專業職責不符，也可能加深社會對第一線工作者及成癮者的污名。

全聯會強調，減害政策不等於鼓勵吸毒，更不代表任意提供毒品。其核心目的在於降低藥物使用造成的感染、過量及社會危害，包括美沙冬替代治療、清潔針具服務等措施，均有各自的專業分工及管理規範，不能混為一談。

針對管制藥品與毒品的差異，沈采穎表示，依「管制藥品管理條例」及「毒品危害防制條例」，部分具有成癮性及濫用風險的物質，可能同時受到藥品與毒品法規管理，關鍵在於是否符合合法醫療用途、取得程序及相關管制規定，並非具有成癮性就一律不能用於治療。

以美沙冬為例，沈采穎指出，美沙冬在台灣同時列為第二級毒品及第二級管制藥品，但依法用於鴉片類物質成癮的替代維持治療時，屬於受到嚴格管理的醫療行為。患者須先經醫師評估，由合格醫療機構依規定開立處方及安排給藥，並非自行購買，更不是由社工任意提供。

沈采穎表示，美沙冬治療設有給藥紀錄、身分確認及服藥監督等管理機制。即使透過合作衛生所或衛星給藥點提供服務，也須遵循醫療機構的轉介、處方及管制程序，不能將社區支持服務直接解讀為社工在社區發放毒品。

全聯會呼籲，李彥秀應公開澄清並向社工道歉，衛福部也應說明醫療人員、社工及毒品危害防制中心的專業分工，避免錯誤訊息造成民眾恐慌。反毒不能只靠查緝與處罰，還需要成癮治療、家庭支持、就業協助及長期追蹤。政策可以辯論，但不應曲解專業角色，更不能讓第一線社工成為政治攻防的犧牲品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

社工 毒品 李彥秀

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