環保證照測驗17日首採電腦測驗 年減17萬張紙

實施37年、全國已有33萬人參加過的「環保專責及技術人員」證照測驗，過去都是以答案卡畫卡方式作答，環境部國家環境研究院今指出，現行紙本測驗將逐步轉型為電腦測驗，而10月17日將舉辦的「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」測驗，將首度採用電腦作答，未來若評估全面擴大電腦測驗，預計每年可減少約17萬張測驗卷與答案卡用紙。

國環院長張順欽表示，環保證照測驗自1989年實施以來，每年舉辦6次、約9000人次應試，過去採用紙筆畫卡，從試卷與答案卡的印製、運送保管、學員畫卡，到後續讀卡與成績處理，皆需耗費大量人力與紙張，未來若評估全面擴大電腦測驗，預計每年可減少約17萬張測驗卷與答案卡用紙，讓環境保護從考試制度本身做起。

張順欽進一步說明，測驗公平性與試題安全是推動數位轉型的首要前提，本次電腦測驗特別導入「題目隨機排列」機制，每位考生的螢幕題序皆不相同；測驗介面亦整合倒數計時、題目快速瀏覽、答案修改、題目標記及「答案總覽」等功能，在確保考試公平與安全之餘，也大幅提升作答便利性。

張順欽說，本次測驗時間為40分鐘，共計50題單選題，雖然測驗於上午11時開始，但務必於10時45分預備鈴響後立即入場就座，屆時監場人員將說明應試注意事項並引導模擬練習；另需特別注意，測驗開始10分鐘後即不得入場。