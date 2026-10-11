快訊

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

沈伯洋轟搞「死貓戰術」 蔣萬安4政績怒回擊：是誰刻意渲染造謠？

聽新聞
0:00 / 0:00

環保證照測驗17日首採電腦測驗 年減17萬張紙

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今指出，現行紙本測驗將逐步轉型為電腦測驗，預計每年可減少約17萬張測驗卷與答案卡用紙。圖／聯合報系資料照
環境部今指出，現行紙本測驗將逐步轉型為電腦測驗，預計每年可減少約17萬張測驗卷與答案卡用紙。圖／聯合報系資料照

實施37年、全國已有33萬人參加過的「環保專責及技術人員」證照測驗，過去都是以答案卡畫卡方式作答，環境部國家環境研究院今指出，現行紙本測驗將逐步轉型為電腦測驗，而10月17日將舉辦的「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」測驗，將首度採用電腦作答，未來若評估全面擴大電腦測驗，預計每年可減少約17萬張測驗卷與答案卡用紙。

國環院長張順欽表示，環保證照測驗自1989年實施以來，每年舉辦6次、約9000人次應試，過去採用紙筆畫卡，從試卷與答案卡的印製、運送保管、學員畫卡，到後續讀卡與成績處理，皆需耗費大量人力與紙張，未來若評估全面擴大電腦測驗，預計每年可減少約17萬張測驗卷與答案卡用紙，讓環境保護從考試制度本身做起。

張順欽進一步說明，測驗公平性與試題安全是推動數位轉型的首要前提，本次電腦測驗特別導入「題目隨機排列」機制，每位考生的螢幕題序皆不相同；測驗介面亦整合倒數計時、題目快速瀏覽、答案修改、題目標記及「答案總覽」等功能，在確保考試公平與安全之餘，也大幅提升作答便利性。

張順欽說，本次測驗時間為40分鐘，共計50題單選題，雖然測驗於上午11時開始，但務必於10時45分預備鈴響後立即入場就座，屆時監場人員將說明應試注意事項並引導模擬練習；另需特別注意，測驗開始10分鐘後即不得入場。

環境部 證照 環保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

明年首次營養師、護理師、社工師考試 將於2月20、21日舉行

全民英檢2027年日程公布 英語力從校園接軌職場與國際

模範環保人員首度分組 11人獲獎

歷史新低 明年申請大學僅23系採計英聽

相關新聞

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

日本人愛吃拉麵、壽司，街頭也隨處可見甜點店，飲食並不算低碳水，日本卻是全球最長壽的國家之一。家醫科醫師李思賢指出，除了飲食，還有一項經常被忽略的關鍵，那就是「走路」。

老翁一夜尿7次害妻睡不好 泌尿科醫揭「夜尿4大原因」：不只攝護腺肥大

隨著年紀增長，不少民眾開始出現半夜頻繁起床上廁所的困擾，甚至連另一半的睡眠品質也受到影響。泌尿科醫師蘇信豪近日在臉書分享門診案例，一對老夫妻因丈夫每晚都要起床解尿多達7次，導致兩人連續數個月無法好好睡覺，妻子忍不住向醫師求助。蘇信豪提醒，夜間頻尿並非單純老化或喝水太多所致，背後可能涉及攝護腺肥大、膀胱過動症等4大原因，若長期忽視，不僅影響睡眠，也可能增加跌倒及其他健康風險。

小孩長得像老婆前男友⋯「先父遺傳」說法瘋傳 性治療師揭真相

孩子的長相是否可能受到母親過去交往對象影響？網路上流傳一種名為「先父遺傳」的說法，聲稱女性如果曾與其他男性發生性行為，日後與現任伴侶生下的孩子，外貌可能出現前任的特徵。對此，博威診所性治療師吳怡婷在臉書粉專發文澄清，這項說法完全缺乏科學根據，女性過往伴侶的DNA不會因為性行為而留在體內，更不可能因此改變未來孩子的遺傳基因。

社工變毒品提供者？全聯會怒斥李彥秀誤導 藥師揭美沙冬給藥嚴格規範

毒品減害政策引發政治攻防，社工人員竟被指可能在社區提供毒品？針對國民黨立委李彥秀日前有關社工可能在社區提供毒品的言論，社工師公會全國聯合會發表聲明嚴正駁斥，強調「社工不是毒品提供者」，要求李彥秀公開道歉。藥師沈采穎也指出，台灣對管制藥品及美沙冬替代治療設有嚴格規範，不能將合法醫療給藥與非法提供毒品混為一談。

環保證照測驗17日首採電腦測驗 年減17萬張紙

實施37年、全國已有33萬人參加過的「環保專責及技術人員」證照測驗，過去都是以答案卡畫卡方式作答，環境部國家環境研究院今指出，現行紙本測驗將逐步轉型為電腦測驗，而10月17日將舉辦的「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」測驗，將首度採用電腦作答，未來若評估全面擴大電腦測驗，預計每年可減少約17萬張測驗卷與答案卡用紙。

疏運國慶收假日返工人潮 台鐵加開2區間快、6自強號增停新烏日站

今天是國慶連假收假日，下午預估北返工作地人潮湧現，因應國慶連假所增加旅運需求，台鐵公司宣布，加開彰化至七堵、彰化至南港間2列區間快車、6列新自強號增停新烏日站，另有26列新自強號開放每列次200張無座票，加強中部地區旅客疏運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。