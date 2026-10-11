疏運國慶收假日返工人潮 台鐵加開2區間快、6自強號增停新烏日站

今天是國慶連假收假日，下午預估北返工作地人潮湧現，因應國慶連假所增加旅運需求，台鐵公司宣布，加開彰化至七堵、彰化至南港間2列區間快車、6列新自強號增停新烏日站，另有26列新自強號開放每列次200張無座票，加強中部地區旅客疏運。

為因應國慶連假收假返工旅運需求，交通部啟動運具聯防，雙鐵同步加強疏運。為因應國慶連假所增加旅運需求，台鐵今宣布加開彰化-七堵、南港間2列次區間快車，並於新烏日站規畫增停新自強號列車6列次；另有26列次新自強號開放每列次200張無座票，以加強中部地區旅客疏運。

台鐵指出，新自強號增停新烏日站包含172次（新烏日13:35開、台北15:46到）、132次（新烏日16:18開、台北18:15到）、194次（新烏日17:07開、台北19:12到）、136次（新烏日18:01開、台北19:57到）、168次（新烏日20:13開、22:23台北到）、154次（新烏日20:51開、台北22:47到）計6列次。

另外，台鐵也指出，今天花蓮至台北自215次起、台東到台北自419次起；花蓮到新左營自422次起、台東到新左營自410次起，開放E3000型新自強號200張無座票。