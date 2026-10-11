社群平台興起「Maxxing」風潮 營養師警告：養生過頭恐焦慮

現代人追求健康，連睡覺、吃飯都要拚KPI？近期社群平台興起「Maxxing」風潮，從睡眠時間、蛋白質攝取到膳食纖維，每一項都講求最佳化，甚至每天緊盯智慧手錶的健康數據。營養師提醒，健康管理若過度追求完美，反而可能讓養生變成壓力來源，陷入「愈健康、愈焦慮」的惡性循環。

營養師林岑表示，「Maxxing」意指將某件事盡可能做到極致、讓效果最大化，近來延伸至健康領域，包括追求睡眠品質的「Sleepmaxxing」、增加蛋白質攝取的「Proteinmaxxing」、強調高纖飲食的「Fibermaxxing」，以及透過飲食、運動與營養補充改善生育健康的「Fertilitymaxxing」。

這些做法原本都有健康意義，但是當民眾開始斤斤計較睡眠分數、蛋白質攝取量，甚至因為少睡一小時、少吃10公克蛋白質就急著補進度，健康管理恐怕已經變了調。其中，睡眠最佳化主張獲得超完美睡眠，部分民眾明明睡了一整晚，起床後精神不錯，卻因智慧手錶顯示睡眠分數只有70分，就懷疑是否沒睡好，甚至反覆調整作息，試圖提高分數。

林岑指出，一項刊登於國際期刊「SLEEP」的美國調查，納入1280名成年人，其中415人使用數位工具追蹤睡眠，約30.9%達到研究設定的過度追求完美睡眠風險標準。雖然研究無法證明睡眠追蹤直接造成焦慮，卻提醒民眾，當數據開始左右情緒，就可能偏離健康管理的初衷。

健康指標該如何評估計算？林岑提說，睡眠部分，成人應以每晚規律睡眠至少7小時為目標，觀察白天精神及長期睡眠狀況，不必執著單日分數。若持續失眠、白天嗜睡，應尋求醫師評估。

蛋白質攝取並非吃愈多愈好，一般健康成人可依體重及活動量估算需求，每公斤體重約1.1公克可作為參考，例如60公斤成人每日約66公克，平均分配於三餐。重訓、減重或有特殊疾病者，則應依個別需求調整。

蔬果攝取方面，膳食纖維應優先從蔬菜、水果、全穀及豆類攝取，每日可朝25至35公克努力，並補充足夠水分。平時纖維攝取不足者，應循序增加，以免突然大量食用造成脹氣、消化不良等不適。至於備孕族群，建議先建立均衡飲食、規律運動、充足睡眠及健康體重等生活習慣。

林岑強調，健康數據的價值在於協助了解身體變化，不須要求每項指標都達到滿分，把每天觀察拉長到數周至數月的長期趨勢，逐步調整生活習慣。若健康追蹤已經造成焦慮，甚至影響正常飲食與睡眠，就應適度降低追蹤頻率，必要時尋求專業協助。