可望年減17萬張用紙 環保證照測驗17日首度採電腦測驗

實施 37 年、全國已有 33 萬人參加過的「環保專責及技術人員」證照測驗（簡稱環保證照測驗）迎來重大變革！現行紙本測驗將逐步轉型為電腦測驗。國家環境研究院17日舉辦「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」測驗，首度採用電腦作答。國環院院長張順欽特別提醒考生，務必於考前詳閱相關注意事項。

環境部部長彭啓明曾指出，臺灣邁向 2050 淨零轉型，「數位轉型」與「綠色永續」是雙軸並行的核心方向。張順欽表示，環保證照測驗自民國 78 年實施以來，每年舉辦 6 次、約 9,000 人次應試。過去採用紙筆劃卡，從試卷與答案卡的印製、運送保管、學員劃卡，到後續讀卡與成績處理，皆需耗費大量人力與紙張。未來若評估全面擴大電腦測驗，預計每年可減少約 17 萬張測驗卷與答案卡用紙，讓環境保護從考試制度本身做起。

張順欽進一步說明，測驗公平性與試題安全是推動數位轉型的首要前提。本次電腦測驗特別導入「題目隨機排列」機制，每位考生的螢幕題序皆不相同；測驗介面亦整合倒數計時、題目快速瀏覽、答案修改、題目標記及「答案總覽」等功能，在確保考試公平與安全之餘，也大幅提升作答便利性。

本次測驗時間為 40 分鐘，共計 50 題單選題。國環院提醒考生，雖然測驗於上午 11 時開始，但請務必於 10 時 45 分預備鈴響後立即入場就座。屆時監場人員將說明應試注意事項並引導模擬練習；另需特別注意，測驗開始 10 分鐘後（11 時 10 分起）即不得入場，請考生留意時間安排。

因應首次改採電腦作答，國環院已於 10 月 7 日寄發「電腦測驗通知單」至考生電子信箱，內含線上模擬測驗平臺網址。模擬平臺將於 10 月 12 日至 16 日開放，請考生務必抽空上網體驗，預先熟悉登入、個人資料確認、題庫操作及交卷等流程；若測驗當天遇到電腦設備異常，請第一時間舉手通知監試人員處理，以維護個人應試權益。