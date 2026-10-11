台大研究揭大腸直腸癌抗藥關鍵 調控腫瘤纖維化成治療新方向

大腸直腸癌免疫治療為何效果差？台大醫學院藥理學研究所教授楊鎧鍵研究團隊發表最新研究成果，發現內質網蛋白TXNDC5會透過促進腫瘤纖維化，形成阻礙免疫細胞進入腫瘤的屏障，進而影響大腸直腸癌的免疫治療效果。研究成果已於今年6月5日發表於國際期刊《Nature Communications》。

研究指出，「間質型」（mesenchymal-type）大腸直腸癌具有高度纖維化的腫瘤微環境，癌症相關成纖維細胞會形成緻密的纖維化屏障，導致腫瘤血管受壓迫、組織缺氧，並阻礙毒殺性T細胞進入腫瘤，是造成免疫治療抗藥性的重要原因之一。研究團隊分析人類與小鼠大腸直腸癌資料後，發現TXNDC5在癌症相關成纖維細胞中異常高表現。

在分子機制方面，研究團隊發現，TXNDC5能維持成纖維細胞中轉化生長因子β（TGFβ）受體TGFBR1的蛋白質穩定性，增強TGFβ訊號傳遞，進而促進成纖維細胞活化及腫瘤纖維化。

研究進一步發現，在小鼠模型中，若專一性剔除成纖維細胞中的Txndc5基因，可降低腫瘤組織硬度，改善血管受壓迫及組織缺氧的情況，並抑制促腫瘤發炎型成纖維細胞的形成，同時增加毒殺性T細胞浸潤。透過重塑腫瘤微環境，不僅能抑制腫瘤生長，也能顯著提升腫瘤對PD-1阻斷免疫治療的反應。

這項研究由第一作者程凱琳及合作團隊共同完成，揭示TXNDC5–TGFBR1訊號軸在腫瘤纖維化及免疫治療抗藥性中的重要角色，進一步釐清腫瘤微環境影響免疫治療的分子機制，也為未來針對間質型大腸直腸癌發展腫瘤基質調控策略提供新的研究方向。