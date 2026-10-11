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「小熊」成今年第8個強颱 粉專：「薔琵」本周恐生成
小熊颱風上午增為強颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，就在即將步入較差環境前，小熊把握最後的黃金發展期，一鼓作氣，增為強烈颱風，成為今年第8個強颱，但接下來隨著海洋條件轉差，強度就會逐漸走下坡。
今年強颱包括辛樂克、米克拉、巴威、白海豚、沙德爾、舒力基、彩雲及小熊。中央氣象署表示，小熊颱風向北北西移動，對台灣沒有影響。
此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據Google WN3C AI模式系集預報圖，小熊颱風北上後，關島東南方的低緯度海域可能很快又有新的熱帶擾動出現，並於本周後期逐漸發展成颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，綜觀幾個主流模式對於新系統的發展訊號，大致有共識，但後續路徑仍有不小差異，部分預估北轉，部分則持續西行往台灣附近靠近，系集路徑也相當發散。目前已是秋季，北方槽線系統逐漸活躍，槽線南伸、東移的時間、位置與強弱以及與副熱帶高壓的配置，都會影響熱帶系統的走向，讓後續路徑變化更加複雜。是否影響台灣，還需要持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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