快訊

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

沈伯洋轟搞「死貓戰術」 蔣萬安4政績怒回擊：是誰刻意渲染造謠？

聽新聞
0:00 / 0:00

遭末代皇帝溥儀帶走 躲過小白樓之亂…虞世南「積時帖」7億天價落槌

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
曾被認為早已失傳的清宮舊藏—虞世南「積時帖」，上周在佳德香港2026秋季拍賣會以餘7億台幣成交。圖／佳德香港提供
曾被認為早已失傳的清宮舊藏—虞世南「積時帖」，上周在佳德香港2026秋季拍賣會以餘7億台幣成交。圖／佳德香港提供

曾被認為早已失傳的清宮舊藏—虞世南「積時帖」，上周在佳德香港2026秋季拍賣會舉槌，以1.775億港元（約新台幣7億元）天價成交。

虞世南為「初唐四大家」之一，亦是唐太宗李世民親口承認並尊崇的書法老師，稱其書法「遠學王羲之，近學虞世南」。作為王羲之七世孫智永的弟子，虞世南被公認為傳承王羲之書法的代表人物，但其流傳於世的作品相當稀少，目前僅「積時帖」與上海博物館所藏行書「汝南公主墓誌銘稿」。

「積時帖」本是清宮舊藏，在末代皇帝溥儀退位後悄悄帶至長春偽滿州國，藏於偽滿洲國「小白樓」。1945年日本無條件投降、偽滿洲國垮台之際，末代皇帝溥儀倉皇從長春出逃，「小白樓」所藏珍寶無人看管，引發當地駐軍、民眾大規模哄搶。這場「長春小白樓之亂」被視為中國文物的一場浩劫，許多國寶下落不明，「積時帖」亦是其中之一。

經歷「小白樓」之亂，「積時帖」在數十年後奇蹟式重新出土。如今卷前題名、起首「積時」二字及卷後部分後跋等已缺佚，但「積時帖」墨跡本幅與董其昌題跋等皆妥善保存。

「積時帖」為虞世南寫給友人的私函，落款署名「虞世南」。寒冬時節，信以「積時傾心」開篇表達思念，隨後問候友人，歲暮天寒，叮囑友人「歲陰寒重，願恒清約」。接著表示自己身體越來越差，感慨「衰羸日甚」，老態畢現。卷末惦記著友人的新作，問曰「若有新製，願能示」。短短數字，透露出老友間的傾慕與親近。

「積時帖」曾先後進入明、清兩代宮廷及歷代名家書齋。此卷右下角有「司印」半印，據故宮博物院前院長馬衡考證，此為明內府「典禮紀察司印」之專用收藏印記，曾見於王羲之「蘭亭集序」神龍本、范寬「溪山行旅圖」、董源「瀟湘圖」等名跡。

「積時帖」在清代入藏寧壽宮。乾隆皇帝在卷上鈐有「乾隆鑒賞」、「三希堂精鑒璽」、「宜子孫」、「石渠寶笈」、「石渠定鑒」、「寶笈重編」、「寧壽宮續入石渠寶笈」、「樂壽堂鑒藏寶」等多方璽印。嘉慶、宣統兩朝亦分別鈐蓋「嘉慶御覽之寶」、「宣統御覽之寶」、「宣統鑒賞」、「無逸齋精鑒璽」等印。

拍賣會 書法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

巴斯奇亞《古代科學家》近7,700萬港元領銜亞洲秋季拍場 佳士得告捷

取名習近平犯「大不敬」 南韓中餐館遭破壞

【作者 編者 讀者】奚淞／浪子回家：三讀〈母之閂括弧〉

偷龍轉鳳？陸客香港買30公斤黃金 竟遭友人盜走留下一堆柔軟精

相關新聞

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

日本人愛吃拉麵、壽司，街頭也隨處可見甜點店，飲食並不算低碳水，日本卻是全球最長壽的國家之一。家醫科醫師李思賢指出，除了飲食，還有一項經常被忽略的關鍵，那就是「走路」。

老翁一夜尿7次害妻睡不好 泌尿科醫揭「夜尿4大原因」：不只攝護腺肥大

隨著年紀增長，不少民眾開始出現半夜頻繁起床上廁所的困擾，甚至連另一半的睡眠品質也受到影響。泌尿科醫師蘇信豪近日在臉書分享門診案例，一對老夫妻因丈夫每晚都要起床解尿多達7次，導致兩人連續數個月無法好好睡覺，妻子忍不住向醫師求助。蘇信豪提醒，夜間頻尿並非單純老化或喝水太多所致，背後可能涉及攝護腺肥大、膀胱過動症等4大原因，若長期忽視，不僅影響睡眠，也可能增加跌倒及其他健康風險。

小孩長得像老婆前男友⋯「先父遺傳」說法瘋傳 性治療師揭真相

孩子的長相是否可能受到母親過去交往對象影響？網路上流傳一種名為「先父遺傳」的說法，聲稱女性如果曾與其他男性發生性行為，日後與現任伴侶生下的孩子，外貌可能出現前任的特徵。對此，博威診所性治療師吳怡婷在臉書粉專發文澄清，這項說法完全缺乏科學根據，女性過往伴侶的DNA不會因為性行為而留在體內，更不可能因此改變未來孩子的遺傳基因。

社工變毒品提供者？全聯會怒斥李彥秀誤導 藥師揭美沙冬給藥嚴格規範

毒品減害政策引發政治攻防，社工人員竟被指可能在社區提供毒品？針對國民黨立委李彥秀日前有關社工可能在社區提供毒品的言論，社工師公會全國聯合會發表聲明嚴正駁斥，強調「社工不是毒品提供者」，要求李彥秀公開道歉。藥師沈采穎也指出，台灣對管制藥品及美沙冬替代治療設有嚴格規範，不能將合法醫療給藥與非法提供毒品混為一談。

環保證照測驗17日首採電腦測驗 年減17萬張紙

實施37年、全國已有33萬人參加過的「環保專責及技術人員」證照測驗，過去都是以答案卡畫卡方式作答，環境部國家環境研究院今指出，現行紙本測驗將逐步轉型為電腦測驗，而10月17日將舉辦的「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」測驗，將首度採用電腦作答，未來若評估全面擴大電腦測驗，預計每年可減少約17萬張測驗卷與答案卡用紙。

疏運國慶收假日返工人潮 台鐵加開2區間快、6自強號增停新烏日站

今天是國慶連假收假日，下午預估北返工作地人潮湧現，因應國慶連假所增加旅運需求，台鐵公司宣布，加開彰化至七堵、彰化至南港間2列區間快車、6列新自強號增停新烏日站，另有26列新自強號開放每列次200張無座票，加強中部地區旅客疏運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。