國慶收假日上午發生6追撞事故 下午國道11路段車多壅塞

今天是國慶連假收假日，交通部高公局表示，截至上午11時主要為國5北向宜蘭-坪林路段較壅塞，預估下午北返工作地車潮湧現，國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段將有壅塞情況，並提醒，進出高速公路交流道、服務區、休息站，考量變化車道且匝道線形變化較大，強烈建議不要使用輔助駕駛系統，以確保安全。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為25.6百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量的範圍內。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭-坪林路段，其餘路段均能維持行車順暢。

而截至上午11時共發生6件事故，包含上午9時31分，於國1北向353公里處，發生2輛小客車追撞事故；10時9分，於國1北向豐原入口，發生2輛小客車追撞事故。雖均在20分鐘內排除，但仍導致車輛回堵影響整體車流。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，經檢討中秋節及教師節連假疏運成果，國慶日連假加強疏導措施，包含精進時間與空間分流、精進事故處理時間、控制車流並適時擴增道路容量、大眾運輸分流，國道提前啟動匝儀並視狀況實施更嚴格的管制，請用路人耐心配合並多加利用好走時段，也可改搭公共運輸以節省寶貴時間。