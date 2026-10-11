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前3季非法旅館開罰逾1.4億 台南罰2975萬最多

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年前3季國內非法旅宿總計開罰1億4338.9萬元，其中台南市非法旅宿開罰金額最高，達2975萬元、台東縣非法民宿開罰483萬元。非法旅館示意圖。圖／北市觀傳局提供
今年前3季國內非法旅宿總計開罰1億4338.9萬元，其中台南市非法旅宿開罰金額最高，達2975萬元、台東縣非法民宿開罰483萬元。非法旅館示意圖。圖／北市觀傳局提供

交通部觀光署公布前3季國內非法旅宿查緝情況，國內非法列管旅宿共有1068家、1億2126.5萬元，法民宿開罰532件、2212.4萬元，總計開罰1億4338.9萬元。其中，台南市非法旅宿開罰金額最高，達2975萬元，而台北市稽查次數最多達988家次；民宿部分，宜蘭縣稽查次數最多，而台東縣則是總罰鍰數最多共63次、開罰金額最高達483萬元。

觀光署統計，今年1至9月國內共有3270家合法旅館，較去年同期減少20家，觀光署分析，主要是市場變動不大，略減原因是個別業者經營考量而進退場的結果。

非法列管旅館1068家（旅館308家、日租套房760家），較去年同期增加132家，主要是都會區的日租套房增加，以及地方政府積極稽查，致原先列管家數增加或歇業。其中，非法旅館前3名分別為台北市275家，且全數為日租套房、台中市195家、宜蘭縣181家。

而各縣市共稽查4054次，稽查最多的前3名為台北市988家次、高雄市666家次、台中市480家次；總計開罰733次，最多的前3名為台北市204次、台南市130次、台中市129次；總開罰金額高達1億2126.5萬元，前3名為台南市2975萬、新北市2175萬、台北市1916萬。

民宿部分，國內合法民宿多達1萬2872家，較去年同期增加396家，觀光署指出，由於民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；而未合法民宿列管家數532家，較去年同期減少41家，主要是地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業。

統計非法民宿數量以屏東縣127家最多，其次為南投縣有103家，台東縣也有76家、宜蘭縣68家。各縣市今年前3季對非法旅宿共稽查9247次，最多的前3名分別為宜蘭縣1945家次、澎湖縣1296家次、台東縣1274家次。

非法民宿總罰鍰次數277次，前3名依序為台東縣63次、台南市31次、屏東27次；總罰鍰金額2212.4萬元，最多的前3名為台東縣483萬元、屏東縣297.4萬元、宜蘭縣227萬元。

觀光署說明，2025年4月2日針對非法經營行為加重裁罰，對於未依法領取登記證擅自營業者，旅館業的罰鍰將由原先上限50萬元提高至200萬元；民宿部分則由原先的6至30萬元，提高為10至100萬元。

觀光署指出，非法經營旅宿，透過廣告、網站、社群媒體等散布營業訊息者，罰鍰原為3至30萬元，新修正的條例則大幅提高為10至150萬元，罰則提高也連帶讓開罰總金額提高。

台南 開罰 旅館

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