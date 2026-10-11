日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

日本人愛吃拉麵、壽司，街頭也隨處可見甜點店，飲食並不算低碳水，日本卻是全球最長壽的國家之一。家醫科醫師李思賢指出，除了飲食，還有一項經常被忽略的關鍵，那就是「走路」。研究發現，每天走7000步的人，死亡風險比每天走2000步者低了47%。

李思賢在臉書發文分享，一項2018年刊登於《BMC Public Health》的日本研究，追蹤419名平均71歲的長者，平均追蹤時間達9.8年。結果發現，每天走超過7972步的人，死亡風險比每天不到4503步者低了54%。不過，研究整體趨勢檢定未達統計顯著，僅最高步數組呈現顯著差異。

另一項刊登於《The Lancet Public Health》的統合分析，彙整57篇研究、超過16萬人的資料，發現與每天走2000步相比，每天走7000步的人，全因死亡風險降低47%、失智風險降低38%，心血管疾病發生風險也降低25%。

研究也顯示，步行帶來的健康效益，在每天5000至7000步後逐漸趨緩，因此不必執著於每天一定要走滿1萬步，7000步就是相對實際的目標。

李思賢分析，日本的城市設計讓走路自然融入日常生活，無論轉車、買菜或上班，都需要步行。這種不必刻意安排的活動量，也更容易長期維持。

至於台灣的步行環境未必像日本便利，李思賢也分享3個增加日常步數的方法，包括停車時刻意停遠一點、5樓以下改走樓梯，以及午休先散步10分鐘再休息，不必大幅改變生活習慣，也能逐步增加活動量。