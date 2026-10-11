明上班水氣偏少 天氣風險：周三起東北季風增強降雨增

今天是國慶連假收假日，明天就要上班上課了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出， 未來一周台灣大致呈現南北天氣差異，北部及東半部受東北風影響，偶有局部短暫雨，中南部則以晴朗偏熱為主。周三東北季風稍增強是下一個天氣轉折，但目前還沒有明顯冷空氣南下的訊號。

林孝儒表示，今天持續受東北風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫陣雨。中南部位於背風側，天氣持續較穩定，為晴時多雲天氣；午後受到熱力作用影響，南部及其他山區有零星短暫陣雨機會。

溫度方面，東北風帶來的冷空氣不強，北部及東半部白天高溫約27至30度，雲量較多的地區感受相對舒適；中南部高溫仍有32至35度，部分內陸地區可能更高，白天感受偏熱。

林孝儒指出，周一至周二台灣附近持續為東北風環境，且水氣持續偏少，各地天氣大致穩定，僅迎風基隆北海岸、東半部及午後的中南部山區有局部短暫陣雨，其餘地區以晴時多雲為主。各地氣溫無明顯變化，中南部仍有較明顯的日夜溫差。

林孝儒表示，預估周三北方高壓南下，台灣附近的東北季風將稍微增強，北部及東半部迎風面雲量增多、局部降雨機會提高，白天高溫可能略降至27至28度，早晚稍有涼意。不過這波東北季風強度不強，影響時間也較短，周四至周五隨著季風逐漸減弱，氣溫可望再度回升；中南部受到的影響相對有限，仍以晴時多雲、白天偏熱的天氣為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。