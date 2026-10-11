台南鐵路地下化工程大事記
台南市區鐵路地下化工程「台南車站揭牌儀式」今年9月10日舉辦，交通部鐵道局預計10月16日夜間切換軌道，10月17日起鐵路移入地下，正式通車，以下是這項工程大事記。
．民國80年6月-開始辦理可行性研究。
．民國82年10月-行政院公共建設督導會報第35次委員會議同意辦理計畫。
．民國98年9月-行政院核定計畫。
．民國99年8月-鐵路地下化工程啟動。
．民國102年2月-台南市政府舉辦鐵路地下化工程技術論壇。
．民國103年4月-台南市政府召開都市計畫公開展覽說明會，力推南鐵案。
．民國104年3月-台南鐵路地下化拆遷戶照顧住宅動工。
．民國105年9月-內政部核定都市計畫變更，台南鐵路地下化定案。
．民國105年10月-台南鐵路地下化開跑，仁德段周邊實施拆除作業。
．民國106年1月-「C214標南台南站路段地下化工程」開工。
．民國107年2月-台南鐵路地下化拆遷戶照顧住宅完工。
．民國108年5月-台南鐵路地下化全線展開強制拆除作業，但因部分拆遷戶反對，暫緩拆遷。
．民國109年6月-鐵道局在台南市東區執行首波強制拆除，強拆沿線拒遷戶中的1戶。
．民國109年7月-鐵道局強制執行北區半拆戶黃春香住家，黃春香簽署點交同意書，鐵道局決定緩拆2個月，後來黃春香提出保留屋內原梯訴求，要求撤銷同意書。
．民國109年7月-鐵道局在台南市東區執行強拆自救會長陳致曉住家，遭遇強烈抗爭，無功而返。
．民國109年10月-鐵道局強制拆除最後拒遷的3戶，東區1戶陳致曉住家全部拆除，北區2戶黃春香住家部分拆除。
．民國110年8月-鐵道局中工處第3度強制執行北區2戶黃春香住家，出動警力將黃春香與聲援者強制帶出，展開房屋加固支撐及後續拆除作業，2戶原本地坪共約34坪，半拆後剩約15坪。
．民國115年9月-台南車站新站揭牌儀式。
．民國115年10月-台南市區鐵路地下化第一階段完工通車。
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