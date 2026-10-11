快訊

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

學餐之亂／一餐120元牛肉麵上桌 私校家長加價買到什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南鐵路地下化工程大事記

中央社／ 台北11日電

台南市區鐵路地下化工程「台南車站揭牌儀式」今年9月10日舉辦，交通部鐵道局預計10月16日夜間切換軌道，10月17日起鐵路移入地下，正式通車，以下是這項工程大事記。

．民國80年6月-開始辦理可行性研究。

．民國82年10月-行政院公共建設督導會報第35次委員會議同意辦理計畫。

．民國98年9月-行政院核定計畫。

．民國99年8月-鐵路地下化工程啟動。

．民國102年2月-台南市政府舉辦鐵路地下化工程技術論壇。

．民國103年4月-台南市政府召開都市計畫公開展覽說明會，力推南鐵案。

．民國104年3月-台南鐵路地下化拆遷戶照顧住宅動工。

．民國105年9月-內政部核定都市計畫變更，台南鐵路地下化定案。

．民國105年10月-台南鐵路地下化開跑，仁德段周邊實施拆除作業。

．民國106年1月-「C214標南台南站路段地下化工程」開工。

．民國107年2月-台南鐵路地下化拆遷戶照顧住宅完工。

．民國108年5月-台南鐵路地下化全線展開強制拆除作業，但因部分拆遷戶反對，暫緩拆遷。

．民國109年6月-鐵道局在台南市東區執行首波強制拆除，強拆沿線拒遷戶中的1戶。

．民國109年7月-鐵道局強制執行北區半拆戶黃春香住家，黃春香簽署點交同意書，鐵道局決定緩拆2個月，後來黃春香提出保留屋內原梯訴求，要求撤銷同意書。

．民國109年7月-鐵道局在台南市東區執行強拆自救會長陳致曉住家，遭遇強烈抗爭，無功而返。

．民國109年10月-鐵道局強制拆除最後拒遷的3戶，東區1戶陳致曉住家全部拆除，北區2戶黃春香住家部分拆除。

．民國110年8月-鐵道局中工處第3度強制執行北區2戶黃春香住家，出動警力將黃春香與聲援者強制帶出，展開房屋加固支撐及後續拆除作業，2戶原本地坪共約34坪，半拆後剩約15坪。

．民國115年9月-台南車站新站揭牌儀式。

．民國115年10月-台南市區鐵路地下化第一階段完工通車。

台南 鐵路地下化 工程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南鐵路地下化通車3／南鐵地下化花10年拆遷安置 施工「穿著西裝改西裝」

台南鐵路地下化通車1／三響鳴笛告別百年鐵道 南鐵地下化縫合城市開新局

台南鐵路地下化通車2／古蹟車站時空轉場 不變的是「回家的樣子」

避交通衝擊！台南平交道拆除訂順序 市府：有的須全線封閉

相關新聞

小孩長得像老婆前男友⋯「先父遺傳」說法瘋傳 性治療師揭真相

孩子的長相是否可能受到母親過去交往對象影響？網路上流傳一種名為「先父遺傳」的說法，聲稱女性如果曾與其他男性發生性行為，日後與現任伴侶生下的孩子，外貌可能出現前任的特徵。對此，博威診所性治療師吳怡婷在臉書粉專發文澄清，這項說法完全缺乏科學根據，女性過往伴侶的DNA不會因為性行為而留在體內，更不可能因此改變未來孩子的遺傳基因。

「小熊」成今年第8個強颱 粉專：「薔琵」本周恐生成

小熊颱風上午增為強颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，就在即將步入較差環境前，小熊把握最後的黃金發展期，一鼓作氣，增為強烈颱風，成為今年第8個強颱，但接下來隨著海洋條件轉差，強度就會逐漸走下坡。

國慶收假日上午發生6追撞事故 下午國道11路段車多壅塞

今天是國慶連假收假日，交通部高公局表示，截至上午11時主要為國5北向宜蘭-坪林路段較壅塞，預估下午北返工作地車潮湧現，國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段將有壅塞情況，並提醒，進出高速公路交流道、服務區、休息站，考量變化車道且匝道線形變化較大，強烈建議不要使用輔助駕駛系統，以確保安全。

入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

出國旅遊入住飯店，除了地點、價格與房間整潔度，房間位置也可能影響睡眠品質。旅遊專家阿米爾・蘇德拉提醒...

秋天好睡竟會失眠 醫：恐非壓力大是生活節奏偏掉了 需留意五大症狀

不少人以為失眠是夏天太熱、冬天太冷才容易發生，到了秋天天氣轉涼，應該比較好睡，沒想到反而開始出現「晚上躺很久睡不著」、「半夜容易醒」、「清晨太早醒來」等問題。翰鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，秋季氣候逐漸轉涼，日夜溫差變大，加上白天時間慢慢縮短，生活作息、情緒與身體狀態都可能跟著改變，因此秋天同樣可能出現睡眠品質下降的情況。

前3季非法旅館開罰逾1.4億 台南罰2975萬最多

交通部觀光署公布前3季國內非法旅宿查緝情況，國內非法列管旅宿共有1068家、1億2126.5萬元，法民宿開罰532件、2212.4萬元，總計開罰1億4338.9萬元。其中，台南市非法旅宿開罰金額最高，達2975萬元，而台北市稽查次數最多達988家次；民宿部分，宜蘭縣稽查次數最多，而台東縣則是總罰鍰數最多共63次、開罰金額最高達483萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。