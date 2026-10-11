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全台非法旅宿1600家 1至9月開罰1.4億元

中央社／ 台北11日電

交通部觀光署公布今年1至9月各縣市稽查旅館和民宿狀況，其中非法旅館較去年同期增加132家，非法民宿則是減少41家，總計有1600家非法旅宿，共開罰新台幣1億4338萬元。

觀光署定期公布各縣市旅館業及民宿查報取締績效統計數據，根據統計，今年1到9月的合法旅宿（旅館加民宿）共有1萬6142家，非法旅宿（旅館加民宿）則共有1600家。

在旅館稽查方面，觀光署表示，1至9月合法旅館3270家，較去年同期減少20家，變動比例不大；未合法列管家數1068家，較去年同期增加132家，以台北市有275家最多，全都是日租套房，其次則是台中市195家與宜蘭縣181家。

觀光署研判，非法旅館增加的原因，是都會區的日租套房增加及地方政府積極稽查導致原先列管家數增加。

裁罰金額上，觀光署說，總罰鍰金額1億2126.5萬元，裁罰金額最多的前3名為台南市、新北市及台北市。

民宿方面，觀光署表示，合法民宿1萬2872家，較去年同期增加396家；未合法民宿列管家數532家，較去年同期減少41家，以屏東縣127家最多，其次是南投縣103家，台東縣68家排名第3。

觀光署指出，民宿裁罰的總罰鍰金額為2212.4萬元，最多的前3名為台東縣、屏東縣及宜蘭縣。

開罰 觀光署 民宿

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