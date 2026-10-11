興奮劑成癮新興毒品難用藥物替代治療 仰賴心理介入

毒品議題近日成市長選戰攻防焦點，多個醫事人員團體陸續發布聲明，減害策略不等於毒品合法化；更提醒台灣多數毒品使用為興奮劑與新興毒品沒有替代藥物，治療主要靠心理介入。

國民黨台北市長蔣萬安和民進黨市長參選人沈伯洋連日為毒品議題交鋒，藍綠雙方激辯。美沙冬維持治療、提供清潔針具等減害計畫，成為討論焦點；毒品防制作為也受到高度關注。

繼醫師公會全聯會、台灣精神醫學會、台灣司法臨床心理學會後，台灣臨床心理學會與中華民國臨床心理師公會全國聯合會今天跟進發布成癮防治與減害議題聯合聲明，支持清潔針具與美沙冬療法，更進一步提醒興奮劑與新興毒品沒有替代藥物，治療主要靠心理介入。

這份聲明引用衛生福利部113年統計，醫療院所通報濫用品項以安非他命居首，學生則以愷他命等第3級毒品為主，但第2級毒品通報人數較前1年增加近6成；警政署114年1至9月資料顯示，12至17歲查獲毒品嫌疑犯增加逾1倍，集中於第2級毒品，包括依托咪酯等新興物質。

聲明指出，美沙冬只適用於鴉片類物質成癮，至於安非他命等興奮劑的使用障礙，目前尚無核准的治療藥物；實證上較充分的主要是後效管理、認知行為治療、動機晤談等心理社會介入。因此，國內多數物質使用問題的治療成效，取決於心理介入是否可近、持續且有品質。

中華民國護理師護士公會全國聯合會也發布聲明表示，近日部分政治人物及民意代表針對毒品防治與減害政策發表相關言論，使長期投入毒品防治的醫護專業受到質疑，重申減害不是鼓勵吸毒，治療不是縱容犯罪，提供醫療協助更不等於支持毒品濫用。

護理師護士公會全國聯合會聲明指出，清潔針具提供、美沙冬替代治療、醫療監督施用、毒品除罪化及毒品合法化，分屬不同政策與法律議題，不應混淆。公共政策可以辯論，但不應忽略科學證據與專業尊嚴，不能讓非專業議題淪為政治對立。

護理全聯會提出3項呼籲，第1是呼籲政治人物尊重醫護專業。討論毒品防治政策應以科學證據及現行制度為基礎，避免不精確的言論造成社會誤解，並尊重第一線醫護人員的專業付出。

第2為呼籲政府持續強化毒品防治與藥癮照護體系。完善醫療、護理、心理、社工、教育及司法跨領域合作，確保戒癮治療、感染預防及社區照護資源充足；第3則是呼籲社會共同支持以人為本的毒品防治政策。反毒必須堅定，減害必須務實，對藥癮者的照護更不能失去人性與專業。

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