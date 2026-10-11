台南鐵路地下化通車5／南鐵沿線街景記憶留存 商圈期待榮光再起

「1980年代學生時期騎單車經過台南車站前北門路，偶爾會聽到、看到鐵路沿線平交道警鈴及柵欄升降，這些街景將隨鐵路地下化而走入歷史。」一名年近花甲的舊城區居民感慨地說。

如同全球各大城市車站，台南車站位處台南市核心區域，正前方是台南府城舊城區，後方是國立成功大學校區，周遭有國立台南一中及台南二中等知名學校，擁有大片綠地的台南公園也緊鄰車站區塊，從日治、民國到今日移工、新住民，進出人流宛如潮水不間斷。

因此，當台南鐵路地下化工程啟動改變現況時，抗爭緊隨引爆，歷時近10年。當一切塵埃落定，進入施工期，幾乎所有人都接受現實，也開始期待這座古城交通樞紐新面貌，鷹架、圍籬拆除後的景象，對多數人而言，可能就像在拆盲盒。

「我在1983年就讀台南二中時，每天都要從學校側門進出，離校時騎著單車從開元陸橋（已拆除）沿著北門路前進，繞過車站前圓環，再往東門圓環方向返家。」舊城居民回憶說，當年台南最熱鬧區塊多在台南車站、民族路遠東百貨及中正路商圈。

台南最有名的實體書街，則集中在面向台南車站右側北門路（舊名博愛路），學生們在這條路上購書、買唱片，甚至情侶也會相約於此，整條路段擠滿機車和單車，地位好似日本東京神保町，新光三越中山店1990年代也在車站前方中山路開幕營運，車站商圈迎來高峰。

不過，時光流轉，數位衝擊，商圈也是會轉移的。如今車站前榮景不再，北門路不少店家鐵門深鎖，書街已成過去，連新光三越中山店也門可羅雀，即將結束營業，正當落寞光景侵蝕未來憧憬時，南鐵地下化和嶄新台南車站帶來生機。

北門路1名3C店員說，這幾年看著車站商圈活動一路下滑，無力回天，但南鐵地下化、新車站及綠園道規劃，應該有助於車站商圈再度興起；事實上，不少人也抱著這樣的期望，畢竟人潮就像錢潮，有人就有錢，否則一灘死水是沒有任何希望的。

南鐵地下化工程橫跨北區、東區及仁德區，沿線單是平交道就有9處，分別是仁德區大林路平交道、後勤司令部平交道、龍寶路平交道、東區生產路平交道、榮譽街平交道、大同路141巷平交道、青年路平交道、北區東豐路平交道、實踐街平交道，陸橋和地下道也不少。

過往，鐵路將這座古城分割為2個區塊，想徒步穿越真的不容易，平面多是走平交道，不然就得走在汽機車通行的地下道，當地人熟門熟路，才能穿梭於車站兩側，即使騎單車也不簡單。

所以，未來可望有效縫合台南城區，對交通、行人友善，綠地得以擴展，給周遭店家帶來希望。當然，全新市容更讓400年古城朝向現代化邁進一大步。只是鐵路沿線景觀只能深埋記憶中，日後僅能靠影像回憶流逝歲月。