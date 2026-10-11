快訊

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

學餐之亂／一餐120元牛肉麵上桌 私校家長加價買到什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南鐵路地下化通車5／南鐵沿線街景記憶留存 商圈期待榮光再起

中央社／ 台南11日電

「1980年代學生時期騎單車經過台南車站前北門路，偶爾會聽到、看到鐵路沿線平交道警鈴及柵欄升降，這些街景將隨鐵路地下化而走入歷史。」一名年近花甲的舊城區居民感慨地說。

如同全球各大城市車站，台南車站位處台南市核心區域，正前方是台南府城舊城區，後方是國立成功大學校區，周遭有國立台南一中及台南二中等知名學校，擁有大片綠地的台南公園也緊鄰車站區塊，從日治、民國到今日移工、新住民，進出人流宛如潮水不間斷。

因此，當台南鐵路地下化工程啟動改變現況時，抗爭緊隨引爆，歷時近10年。當一切塵埃落定，進入施工期，幾乎所有人都接受現實，也開始期待這座古城交通樞紐新面貌，鷹架、圍籬拆除後的景象，對多數人而言，可能就像在拆盲盒。

「我在1983年就讀台南二中時，每天都要從學校側門進出，離校時騎著單車從開元陸橋（已拆除）沿著北門路前進，繞過車站前圓環，再往東門圓環方向返家。」舊城居民回憶說，當年台南最熱鬧區塊多在台南車站、民族路遠東百貨及中正路商圈。

台南最有名的實體書街，則集中在面向台南車站右側北門路（舊名博愛路），學生們在這條路上購書、買唱片，甚至情侶也會相約於此，整條路段擠滿機車和單車，地位好似日本東京神保町，新光三越中山店1990年代也在車站前方中山路開幕營運，車站商圈迎來高峰。

不過，時光流轉，數位衝擊，商圈也是會轉移的。如今車站前榮景不再，北門路不少店家鐵門深鎖，書街已成過去，連新光三越中山店也門可羅雀，即將結束營業，正當落寞光景侵蝕未來憧憬時，南鐵地下化和嶄新台南車站帶來生機。

北門路1名3C店員說，這幾年看著車站商圈活動一路下滑，無力回天，但南鐵地下化、新車站及綠園道規劃，應該有助於車站商圈再度興起；事實上，不少人也抱著這樣的期望，畢竟人潮就像錢潮，有人就有錢，否則一灘死水是沒有任何希望的。

南鐵地下化工程橫跨北區、東區及仁德區，沿線單是平交道就有9處，分別是仁德區大林路平交道、後勤司令部平交道、龍寶路平交道、東區生產路平交道、榮譽街平交道、大同路141巷平交道、青年路平交道、北區東豐路平交道、實踐街平交道，陸橋和地下道也不少。

過往，鐵路將這座古城分割為2個區塊，想徒步穿越真的不容易，平面多是走平交道，不然就得走在汽機車通行的地下道，當地人熟門熟路，才能穿梭於車站兩側，即使騎單車也不簡單。

所以，未來可望有效縫合台南城區，對交通、行人友善，綠地得以擴展，給周遭店家帶來希望。當然，全新市容更讓400年古城朝向現代化邁進一大步。只是鐵路沿線景觀只能深埋記憶中，日後僅能靠影像回憶流逝歲月。

中央社 台南 鐵路地下化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南鐵路地下化通車1／三響鳴笛告別百年鐵道 南鐵地下化縫合城市開新局

台南鐵路地下化通車3／南鐵地下化花10年拆遷安置 施工「穿著西裝改西裝」

南鐵迎百年變革！台南車站前廣場 拚明年底轉型步行空間

台南鐵路地下化通車2／古蹟車站時空轉場 不變的是「回家的樣子」

相關新聞

小孩長得像老婆前男友⋯「先父遺傳」說法瘋傳 性治療師揭真相

孩子的長相是否可能受到母親過去交往對象影響？網路上流傳一種名為「先父遺傳」的說法，聲稱女性如果曾與其他男性發生性行為，日後與現任伴侶生下的孩子，外貌可能出現前任的特徵。對此，博威診所性治療師吳怡婷在臉書粉專發文澄清，這項說法完全缺乏科學根據，女性過往伴侶的DNA不會因為性行為而留在體內，更不可能因此改變未來孩子的遺傳基因。

「小熊」成今年第8個強颱 粉專：「薔琵」本周恐生成

小熊颱風上午增為強颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，就在即將步入較差環境前，小熊把握最後的黃金發展期，一鼓作氣，增為強烈颱風，成為今年第8個強颱，但接下來隨著海洋條件轉差，強度就會逐漸走下坡。

國慶收假日上午發生6追撞事故 下午國道11路段車多壅塞

今天是國慶連假收假日，交通部高公局表示，截至上午11時主要為國5北向宜蘭-坪林路段較壅塞，預估下午北返工作地車潮湧現，國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段將有壅塞情況，並提醒，進出高速公路交流道、服務區、休息站，考量變化車道且匝道線形變化較大，強烈建議不要使用輔助駕駛系統，以確保安全。

入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

出國旅遊入住飯店，除了地點、價格與房間整潔度，房間位置也可能影響睡眠品質。旅遊專家阿米爾・蘇德拉提醒...

秋天好睡竟會失眠 醫：恐非壓力大是生活節奏偏掉了 需留意五大症狀

不少人以為失眠是夏天太熱、冬天太冷才容易發生，到了秋天天氣轉涼，應該比較好睡，沒想到反而開始出現「晚上躺很久睡不著」、「半夜容易醒」、「清晨太早醒來」等問題。翰鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，秋季氣候逐漸轉涼，日夜溫差變大，加上白天時間慢慢縮短，生活作息、情緒與身體狀態都可能跟著改變，因此秋天同樣可能出現睡眠品質下降的情況。

前3季非法旅館開罰逾1.4億 台南罰2975萬最多

交通部觀光署公布前3季國內非法旅宿查緝情況，國內非法列管旅宿共有1068家、1億2126.5萬元，法民宿開罰532件、2212.4萬元，總計開罰1億4338.9萬元。其中，台南市非法旅宿開罰金額最高，達2975萬元，而台北市稽查次數最多達988家次；民宿部分，宜蘭縣稽查次數最多，而台東縣則是總罰鍰數最多共63次、開罰金額最高達483萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。