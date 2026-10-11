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今連假收假日國道北返下午高峰 國5宜蘭到頭城北向上午「紫爆」
今日為國慶日連續假期收假日，高速公路局指出，今天為北返高峰，預估下午車流會逐漸湧現達到尖峰，高公局路況預報員許文瑜上午指出，國5北向上午車流漸多，預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林路段，上午11時宜蘭到頭城北向已經紫爆，時速只有17公里。
高公局指出，昨日全日交通量為 100.7百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.1倍，昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於22時逐漸紓解外，其餘路段於19時後大致順暢。預估今日交通量為110百萬車公里。
今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
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