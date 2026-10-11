今連假收假日國道北返下午高峰 國5宜蘭到頭城北向上午「紫爆」

孩子的長相是否可能受到母親過去交往對象影響？網路上流傳一種名為「先父遺傳」的說法，聲稱女性如果曾與其他男性發生性行為，日後與現任伴侶生下的孩子，外貌可能出現前任的特徵。對此，博威診所性治療師吳怡婷在臉書粉專發文澄清，這項說法完全缺乏科學根據，女性過往伴侶的DNA不會因為性行為而留在體內，更不可能因此改變未來孩子的遺傳基因。

2026-10-11 10:38