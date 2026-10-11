入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

出國旅遊入住飯店，除了地點、價格與房間整潔度，房間位置也可能影響睡眠品質。旅遊專家阿米爾・蘇德拉（Amir Sudra）提醒，房號尾數為「01」的房間，例如101、201、301、401等，有時會位於電梯、樓梯間或走廊入口附近，容易受到旅客進出、電梯開關及行李箱拖行聲影響。建議旅客入住時，可先向櫃檯詢問是否能安排較安靜的房間，避免一趟旅程因睡不好而影響心情。

蘇德拉表示，部分飯店每層樓編號較前面的房間，經常靠近主要出入口或公共動線。這類房間雖然距離電梯較近，進出方便，卻不一定適合重視安靜的旅客。他指出，這種情況並非每家飯店都會發生，但他在歐洲不同飯店的住宿經驗中，曾多次觀察到類似現象。即使訂到巴黎、羅馬、巴塞隆納或維也納等熱門旅遊城市中，外觀漂亮、地點理想的飯店，若房間緊鄰電梯或樓梯間，仍可能整晚聽見其他房客走動的聲音。

他進一步指出，部分歐洲飯店設於歷史悠久的老建築中，建築特色與地理位置雖然迷人，隔音設備卻未必符合現代旅客的期待。老建築不一定有較厚的隔音牆，走廊也未必能有效阻隔聲音，因此房間若靠近人流頻繁的區域，夜間受到干擾的機率可能更高。旅客挑選住宿時，除了查看飯店評價，也可以留意其他住客是否提及隔音問題，並在入住前提出需求。

想降低噪音干擾，蘇德拉建議旅客在接過房卡、正式入住前，先禮貌詢問能否安排遠離電梯、樓梯或服務區的房間，例如直接詢問：「請問有沒有比較安靜、離電梯或樓梯遠一點的房間？」與其堅持指定某個房號，不如清楚說明自己希望減少噪音，讓飯店人員依當天房況協助安排。他也提醒，若是深夜才抵達、帶著孩子同行、參加婚禮、隔天一早要出發參加行程，或剛結束長途飛行，更應提前考慮睡眠需求。

除了房號尾數為「01」的房間，蘇德拉也建議旅客盡量避開緊鄰製冰機、客房清潔用品間、工作人員專用電梯、酒吧、餐廳、健身房及會議室的房間。清潔人員可能一早就開始工作，若房間靠近工作區，容易受到談話聲或器材聲影響；位於酒吧、餐廳上方的客房，也可能受到營業活動干擾。此外，連通房的隔音表現也不一定理想，隔壁房客的聲音可能較容易傳入。對聲音敏感的人來說，可優先考慮較高樓層、遠離電梯的房間，並避開主要公共空間上方及面向繁忙道路的位置；若入住夜生活熱鬧的城市，也可詢問是否有面向中庭的房間。

蘇德拉表示，若旅客發現房間就在電梯旁，或明顯受到公共區域噪音影響，最好盡早向櫃檯反映，通常在正式入住不久、尚未完全安頓前，飯店較有機會協助調整房間。他建議不要一直忍耐到隔天早上才提出要求，尤其是入住時就已經能明顯察覺噪音的情況。若是蜜月、週年紀念等特別旅程，也可以在抵達前先備註希望安排安靜房。蘇德拉強調，提出需求時保持禮貌即可，不必責怪飯店或強硬要求，一句客氣的詢問，就可能讓住宿體驗更加舒適。