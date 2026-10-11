護心必吃5種水果！心臟病專家揭好處 蘋果、櫻桃都上榜

想要維持心血管健康，除了減少鹽分、飽和脂肪及超加工食品攝取，日常飲食也能透過多吃水果來補充營養。根據英國《鏡報》報導，西班牙穆爾西亞天主教大學（UCAM）心血管風險專家阿萊曼（José Abellán-Alemán）指出，部分水果富含膳食纖維、維生素、礦物質及多酚等植物化合物，有助維護心臟健康，並推薦紅葡萄、蘋果、柑橘類、櫻桃及石榴等5種水果，建議民眾透過多樣化飲食攝取不同營養素。

紅葡萄：紅葡萄富含花青素，具有抗氧化特性，與心血管健康息息相關。阿萊曼指出，一項刊登於《美國臨床營養學雜誌》的系統性回顧發現，花青素攝取量較高者，整體心血管疾病風險降低約26%；另有研究顯示，富含多酚的飲食可能與心血管疾病風險降低有關，但仍需要更多研究確認。

蘋果：蘋果富含可溶性膳食纖維，尤其是果膠，有助減少腸道對膽固醇的吸收。此外，蘋果也含有類黃酮等植物化合物，可能對心血管健康帶來益處，是日常容易取得的護心水果選擇。

柑橘類水果：柳橙、檸檬、葡萄柚及青檸等水果富含橙皮苷、柚皮苷等類黃酮，以及有助維持正常血壓的鉀。報導引述研究指出，每天食用柑橘類水果與心血管疾病風險降低43%至49%有關。阿萊曼也建議，盡量食用完整水果，而非單純飲用果汁，以攝取更多膳食纖維。

櫻桃：櫻桃含有花青素與類黃酮，初步研究顯示，可能有助調節血壓及改善血管內皮功能。阿萊曼解釋，血管內皮是覆蓋動脈與靜脈內壁的細胞層，能協助血管放鬆、擴張，維持血液流動，不過櫻桃對心血管健康的實際效益仍有待更多研究證實。

石榴：石榴富含多酚及花青素等抗氧化物質，可能有助中和體內自由基，減少細胞受到氧化壓力影響。阿萊曼表示，石榴籽可搭配沙拉、燕麥等食物食用，增加飲食變化，但相關心血管保護效果仍需要進一步研究。

阿萊曼強調，維持心臟健康的關鍵在於飲食多樣化，透過攝取不同顏色的水果與蔬菜，補充各類植物營養素。值得注意的是，相關研究多呈現飲食攝取與疾病風險之間的關聯，並不代表單靠某一種水果就能預防心血管疾病，仍應搭配均衡飲食與健康生活習慣。