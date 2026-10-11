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老翁一夜尿7次害妻睡不好 泌尿科醫揭「夜尿4大原因」：不只攝護腺肥大

聯合新聞網／ 綜合報導
老翁每晚起床尿尿7次，害妻數月睡不好，醫師提醒，夜尿原因不只攝護腺肥大，還包括膀胱過動症、激素變化及疾病與習慣。 圖／Ingimage
老翁每晚起床尿尿7次，害妻數月睡不好，醫師提醒，夜尿原因不只攝護腺肥大，還包括膀胱過動症、激素變化及疾病與習慣。 圖／Ingimage

隨著年紀增長，不少民眾開始出現半夜頻繁起床上廁所的困擾，甚至連另一半的睡眠品質也受到影響。泌尿科醫師蘇信豪近日在臉書分享門診案例，一名妻子因丈夫每晚都要起床解尿多達7次，導致兩人連續數個月無法好好睡覺，最後只好向醫師求助。蘇信豪提醒，夜間頻尿並非單純老化或喝水太多所致，背後可能涉及攝護腺肥大、膀胱過動症等4大原因，若長期忽視，不僅影響睡眠，也可能增加跌倒及其他健康風險。

蘇信豪表示，日前一對神情疲憊的老夫妻前來就診，太太一坐下便向他抱怨「你真的要救救我老公！他最近真的是『一夜七次郎』」，讓他一開始誤以為是在討論夫妻間的性生活問題，沒想到太太接著解釋，丈夫其實是每晚起床尿尿7次，每次起身都會把她吵醒，兩人已經好幾個月沒有睡過好覺。蘇信豪幽默形容，年輕時的「一夜七次」象徵體力與激情，年紀大了以後，卻可能變成膀胱與攝護腺發出的健康警訊。

針對夜間頻尿的原因，蘇信豪指出，夜尿是指睡眠期間因尿意而醒來排尿，若每晚超過2次，就值得進一步關注。其中，攝護腺肥大是男性常見原因之一，隨著年齡增加，攝護腺逐漸增大，可能壓迫尿道、影響膀胱排空，造成頻尿、尿急及殘尿感。另一項原因則是膀胱過動症，當膀胱過於敏感，即使尿量不多，也可能頻繁產生尿意，導致患者半夜反覆起床上廁所。

除了攝護腺及膀胱問題，抗利尿激素分泌減少也可能導致夜尿增加。蘇信豪解釋，正常情況下，人體夜間會透過抗利尿激素減少尿液生成，但隨著年齡增長，激素分泌可能出現變化，使夜間尿量增加。此外，慢性疾病與生活習慣同樣不可忽視，包括糖尿病、心臟疾病、睡眠呼吸中止症、末梢循環不佳，以及睡前攝取過多水分、茶、咖啡或酒精，都可能成為夜間頻尿的誘發因素。

蘇信豪提醒，不少男性認為年紀大了頻尿是正常現象，或因為不好意思看泌尿科而選擇忍耐，但長期睡眠中斷，除了造成白天精神不濟，也可能與血壓問題、情緒困擾及夜間跌倒風險增加有關。尤其高齡者半夜反覆起身，在光線不足或行動不便的情況下，更需要留意安全，因此若夜尿已經影響生活品質，應及早就醫找出原因。

至於如何改善夜間頻尿，蘇信豪建議，可先從生活習慣著手，包括晚間適度減少水分攝取，避免睡前飲用含咖啡因或酒精的飲品；若症狀持續，也可經醫師評估採取藥物治療，協助改善攝護腺阻塞、膀胱敏感或夜間尿量過多等問題，對於攝護腺肥大較嚴重的患者，則可能需要進一步評估微創手術。他強調，夜尿並非只能默默忍受，及早接受檢查並針對病因治療，才有機會找回安穩睡眠，也讓另一半不再夜夜被吵醒。

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攝護腺肥大 泌尿科 頻尿 過動症

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