快訊

MLB／悲情白襪慘吞21K、村上宗隆4K 守護者晉級ALCS對決光芒

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

為何過了40歲吃一樣多卻變胖？醫揭中年身體4大變化 不只是代謝變慢

聽新聞
0:00 / 0:00

中火燃氣二期環評被撤銷環境部將提上訴？彭啟明緩頰：還能再討論

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台北高等行政法院8日判決撤銷台中電廠（中火）燃氣二期環評結論。圖為台中電廠新燃氣一期一、二號機組煙囪外觀。聯合報系資料照
台北高等行政法院8日判決撤銷台中電廠（中火）燃氣二期環評結論。圖為台中電廠新燃氣一期一、二號機組煙囪外觀。聯合報系資料照

台北高等行政法院日前判決撤銷台中電廠（中火）燃氣二期環評結論，環境部日前表示，待收到判決書後將提上訴。環境部長彭啓明對此指出，是否真的要進一步上訴還可以再討論，尊重法務、律師的意見，強調環境部關心民眾健康，也關心白海豚。

中火二期計畫規新建4部燃氣機組（總裝置容量最高550萬瓩），但10部既有燃煤機組中僅拆除4部，其餘6部轉為緊急備用，遭環團與地方質疑，備用燃煤機組每年運轉上限放寬至720小時，且未比照一期訂定嚴格啟動條件。

2024年中火燃氣二期計畫通過一階環評，地方居民委由環境權保障基金會及台灣蠻野心足生態協會專職律師提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，環境部當初做出無須進行第二階段環境影響評估的結論，並未充分審查施工期間汙染物適用法規及判斷標準，因此日前判決撤銷中火燃氣二期環評結論。

對此，環境部表示會提起上訴，台電將全力配合環境部提供上訴所需的資料。

彭啓明今表示，因尚未收到台北高等行政法院的判決書，是否真的要進一步上訴還可以再討論，但會尊重法務、律師的意見，然而台北高等行政法院可能不太清楚環評的實際運作情形，但把以氣換煤減少空汙已是各界共識，讓中部脫煤也是各界的目標，如果真的要走到二階環評，光是範疇界定等就要拖很久，預估至少要2年時間，汰煤期程恐怕會耽擱更久。

彭啓明強調，民主社會要尊重各方意見，但各持己見之餘也不能覺得自己一定就是對的，這就會造成雙方難以溝通，環境部關心民眾健康，也關心白海豚。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，為了讓中央大燃氣供電政策順利通過環評，環境部幫經濟部和台電加速了審查時程。如今「吃快弄破碗、欲速則不達」，草率違法的環評才是拖延工程的元凶。

許心欣指出，如果環境部一開始就乖乖進行完整的審查或進入二階環評、把煤氣併用營運期間的汙染數據算清楚，就不會發生今天被高等行政法院撤銷環評結論、面臨漫長訴訟的窘境，環境部的便宜行事就是在危害國家的穩定供電。

中火 彭啟明 環評

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

空污論壇台中登場 環境部宣示推動空污治理3大轉型

大學排碳不輸工廠 擬以校園為核心推都市林

環教教材15年該調整了！彭啓明：「環教2.0」最快明年上路

台積電恐被找去「包電廠」？台電評估新方案 公司回應還不清楚

相關新聞

小孩長得像老婆前男友⋯「先父遺傳」說法瘋傳 性治療師揭真相

孩子的長相是否可能受到母親過去交往對象影響？網路上流傳一種名為「先父遺傳」的說法，聲稱女性如果曾與其他男性發生性行為，日後與現任伴侶生下的孩子，外貌可能出現前任的特徵。對此，博威診所性治療師吳怡婷在臉書粉專發文澄清，這項說法完全缺乏科學根據，女性過往伴侶的DNA不會因為性行為而留在體內，更不可能因此改變未來孩子的遺傳基因。

中火燃氣二期環評被撤銷環境部將提上訴？彭啟明緩頰：還能再討論

台北高等行政法院日前判決撤銷台中電廠（中火）燃氣二期環評結論，環境部日前表示，待收到判決書後將提上訴。環境部長彭啓明對此指出，是否真的要進一步上訴還可以再討論，尊重法務、律師的意見，強調環境部關心民眾健康，也關心白海豚。

「老公終於死了！」女憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

俗話說「少年夫妻老來伴」，但若婚姻長年累積不滿，晚年相處未必如想像中甜蜜。台北市立萬芳醫院精神科主治醫師潘建志近日在節目《新聞挖挖哇》中分享一段看診經歷，一名60多歲女子罹患憂鬱症10多年，長期接受治療，某次回診時卻突然精神好轉、氣色明顯變佳，甚至主動詢問能否停藥，沒想到背後原因竟是丈夫已經過世。

婦人打頸部震波竟天旋地轉 醫追查耳石竟被「震」掉了

不少為痠痛所苦患者尋求體外震波治療，一名婦人近日前往某診所進行頸部體外震波治療，痠痛雖緩解，然卻出現連續天旋地轉、噁心等症狀，後改求診醫師確認婦人耳石被「震」掉了 ，施以耳石復位術診治。

王大閎把八卦變學人宿舍 64戶共享中庭藏冬暖夏涼祕密

在台大附近長興街一帶，有片教職員宿舍群，其中以狀似拉長八角形的台大歸國學人宿舍外形最特殊。該宿舍大有來歷，是建有國父紀念館等的著名建築師王大閎作品，不但外形取自華人傳統八卦，連總戶數64戶都呼應八卦共64卦，住戶讚住在其中冬暖夏涼，十分神奇。《聯合報數位版》在住戶帶領下，開箱王大閎的八角形住宅。

國慶收假日這時段湧車潮 省道12地雷路段曝光

今天是國慶連假第3天，也是連假最後1天，預估下午將陸續湧現返回工作地車潮，易壅塞路段包含台61線淡江大橋路段、台64線國3中和交流道、台2線及台2乙線關渡至淡水等12地雷路段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。