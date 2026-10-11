中火燃氣二期環評被撤銷環境部將提上訴？彭啟明緩頰：還能再討論

台北高等行政法院日前判決撤銷台中電廠（中火）燃氣二期環評結論，環境部日前表示，待收到判決書後將提上訴。環境部長彭啓明對此指出，是否真的要進一步上訴還可以再討論，尊重法務、律師的意見，強調環境部關心民眾健康，也關心白海豚。

中火二期計畫規新建4部燃氣機組（總裝置容量最高550萬瓩），但10部既有燃煤機組中僅拆除4部，其餘6部轉為緊急備用，遭環團與地方質疑，備用燃煤機組每年運轉上限放寬至720小時，且未比照一期訂定嚴格啟動條件。

2024年中火燃氣二期計畫通過一階環評，地方居民委由環境權保障基金會及台灣蠻野心足生態協會專職律師提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，環境部當初做出無須進行第二階段環境影響評估的結論，並未充分審查施工期間汙染物適用法規及判斷標準，因此日前判決撤銷中火燃氣二期環評結論。

對此，環境部表示會提起上訴，台電將全力配合環境部提供上訴所需的資料。

彭啓明今表示，因尚未收到台北高等行政法院的判決書，是否真的要進一步上訴還可以再討論，但會尊重法務、律師的意見，然而台北高等行政法院可能不太清楚環評的實際運作情形，但把以氣換煤減少空汙已是各界共識，讓中部脫煤也是各界的目標，如果真的要走到二階環評，光是範疇界定等就要拖很久，預估至少要2年時間，汰煤期程恐怕會耽擱更久。

彭啓明強調，民主社會要尊重各方意見，但各持己見之餘也不能覺得自己一定就是對的，這就會造成雙方難以溝通，環境部關心民眾健康，也關心白海豚。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，為了讓中央大燃氣供電政策順利通過環評，環境部幫經濟部和台電加速了審查時程。如今「吃快弄破碗、欲速則不達」，草率違法的環評才是拖延工程的元凶。

許心欣指出，如果環境部一開始就乖乖進行完整的審查或進入二階環評、把煤氣併用營運期間的汙染數據算清楚，就不會發生今天被高等行政法院撤銷環評結論、面臨漫長訴訟的窘境，環境部的便宜行事就是在危害國家的穩定供電。