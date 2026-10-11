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斯洛伐克白夜藝術節首邀台灣 張方禹展現光影創作

中央社／ 布拉格10日專電

台灣新媒體藝術家張方禹光影作品參與斯洛伐克白夜藝術節，為藝術節創辦10餘年來首度邀請台灣藝術家參展。主辦單位表示，台灣當代藝術環境持續創新，在科技、視覺及概念創作展現大膽而前瞻的手法，能邀請到台灣作品展出相當難得。

環形裝置懸浮於猶太會堂內，雷射光束穿梭於建築空間，在牆面及天花板形成層層交錯的光影。觀眾置身其中，仰望光線與環形結構交織的視覺景象，紛紛拿起手機記錄奇幻的畫面。

張方禹（Aka Chang）作品動力光影裝置「Ring：Kosmologia」9日至11日在斯洛伐克第二大城科希策（Košice）的百年歷史建築猶太會堂（Zvonárska Synagogue）展出。

「Ring：Kosmologia」以緩慢旋轉的壓克力圓環為核心，透過光線的折射與散射，在空間中形成不斷變化的彩色光影，並隨著圓環轉動游移於建築牆面，引領觀眾從不同角度感受光線、空間與時間之間的變化。白夜藝術節介紹此作品時，以「彷彿進入另一個時間維度」形容其創造的感官經驗。

主辦單位表示，很高興張方禹參與本屆活動，並指出台灣當代藝術環境充滿活力且持續創新，在科技、視覺及概念創作方面展現大膽而前瞻的手法。此次將台灣作品介紹給斯洛伐克觀眾，並置於歷史悠久的猶太會堂中展出，為一次難得的機會。

張方禹長期探索光線與材質、空間之間的關係，並運用雷射、煙霧等不同媒材呈現光線變化，發展出獨特的創作語彙；此次作品登白夜藝術節（Biela noc）為文化部支持，駐捷克代表處文化組與白夜藝術節共同促成，為台灣科技藝術拓展中東歐交流版圖再添據點。

駐捷克代表處文化組表示，此次合作奠基於台灣近年在中東歐科技藝術領域逐步建立的交流網絡，並經捷克Signal Festival光影藝術節引介，促成白夜藝術節邀請台灣藝術家首度參展，期盼向中東歐觀眾展現台灣科技藝術的豐沛創作能量。

在參展期間，張方禹受邀至科希策科技大學藝術學院舉辦講座，與師生分享創作歷程。另也與斯洛伐克藝文工作者交流，就新媒體藝術、空間運用及跨領域創作交換經驗，拓展台斯藝術社群合作的可能性。

白夜藝術節於2010年創辦於科希策，是斯洛伐克規模最大且最具代表性的當代與光影藝術節之一；本屆藝術節匯聚來自台灣、日本、英國、瑞士、羅馬尼亞、捷克與斯洛伐克等國的藝術家。

白夜藝術節以「城市即展場」為核心精神，將光影、數位藝術、互動裝置、聲音及表演藝術帶入街道、廣場、歷史建築與公共空間，讓觀眾以不同視角重新認識城市，每年吸引超過15萬人次參與。

斯洛伐克 藝術節 光影

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