小孩長得像老婆前男友⋯「先父遺傳」說法瘋傳 性治療師揭真相

孩子的長相是否可能受到母親過去交往對象影響？網路上流傳一種名為「先父遺傳」的說法，聲稱女性如果曾與其他男性發生性行為，日後與現任伴侶生下的孩子，外貌可能出現前任的特徵。對此，博威診所性治療師吳怡婷在臉書粉專發文澄清，這項說法完全缺乏科學根據，女性過往伴侶的DNA不會因為性行為而留在體內，更不可能因此改變未來孩子的遺傳基因。

吳怡婷指出，所謂「先父遺傳」並不是新的觀念，相關說法已在網路上流傳多年，甚至有人認為，只要女性過去曾與其他男性有過親密關係，即使之後與不同伴侶結婚生子，孩子仍可能繼承前任的外貌特徵。然而，這種說法並不符合現代遺傳學原理，將女性的性經驗與未來子女的基因表現連結，屬於沒有科學證據支持的錯誤觀念。

從生物學角度來看，胎兒的遺傳資訊主要來自受精時結合的精子與卵子，雙方各自提供染色體，共同決定孩子的遺傳組成。因此，女性過去曾與誰交往、是否發生過性行為，都不會讓前任男性的DNA自動進入未來胎兒的基因之中。吳怡婷強調，影響生育的關鍵仍是受孕當下雙方的生殖條件及精卵狀況，與過去伴侶的DNA沒有關聯。

至於為何這類缺乏科學依據的說法仍不斷出現，吳怡婷認為，背後可能反映部分男性對親子血緣關係的不安全感。尤其在過去尚未普及DNA親子鑑定技術的年代，人們難以透過科學方式確認血緣，往往只能觀察孩子的外貌，判斷是否與父母相似。一旦發現孩子的五官、身形或其他特徵與自己不太相像，就可能產生懷疑，甚至將原因歸咎於伴侶過去的感情經歷。

事實上，孩子的外貌並不一定會與父母其中一方高度相似，遺傳特徵的表現涉及多種基因組合，也可能呈現與祖父母或其他血親相似的特徵。因此，單憑孩子的長相，並無法準確判斷親子血緣關係，更不能因為孩子不像父親，就推論與母親的前任有關。若對親子關係存在實際疑問，應透過具科學依據的檢測方式確認，而非依賴網路傳言。

吳怡婷也指出，與其將注意力放在另一半過去的交往對象，或反覆擔心對方曾有過哪些親密經驗，不如正視自己在關係中的不安全感與佔有慾。她認為，「先父遺傳」之所以持續流傳，某種程度上正是因為觸及部分人對血緣及伴侶忠誠度的焦慮。她呼籲，面對涉及生育與遺傳的資訊，應以科學知識為判斷依據，避免讓錯誤觀念造成伴侶間不必要的猜疑與衝突。