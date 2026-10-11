台南鐵路地下化通車4／台南新舊站融合創首例 盼創造雙贏帶來啟發

台南鐵路地下化里程碑，台南車站將迎來全新站體，形成新舊建築共存的獨特風貌，學者傅朝卿表示，這個案例證明新舊融合可以雙贏，希望未來可以為其他地方的建設帶來啟發。

傅朝卿現為成功大學榮譽教授，同時也是「台南火車站補充修復再利用計畫」審查委員，他接受中央社訪問表示，台南車站是目前台灣僅存日治時期車站中，唯一一個新舊結合在一起的案例。

他指出，「台北火車站拆掉了，台中火車站捨棄舊的、在旁邊建了一個新的，高雄火車站因為地下化，舊的也不用了，新竹、嘉義則都還沒有開始動。」

關於台南車站的規劃，鐵路單位原本規劃比照台中模式，捨棄舊站另建新站，傅朝卿認為不妥，因為舊火車站與原有的都市脈絡有非常直接的關係。

「台北車站本來是在館前路跟博物館相對，大家出了那個火車站就看到遠遠一座博物館；台中過去火車站出來就是面對圓環，高雄車站前面就是中山路。」然而，這些脈絡後來都因新站改變地點或地下化而消失。

傅朝卿表示，台南火車站出來就是一個非常重要的圓環，若依原計畫遷移到北邊，原有的都市脈絡就會消失，「這是非常可惜的事！」

為此，傅朝卿當時還特別去找時任台南市長、現任總統賴清德說明，聽過傅朝卿的詳細解說之後，「當時他就說，台南火車站一定要新舊共融在一起，才能與都市維持關係。」

傅朝卿表示，負責規劃設計新站的建築師也認同「新舊融合」這個方向，因此在新舊站之間設計了一座廣場作為聯繫，「不管從西邊舊站進來，還是從東邊新站進來，就會通過一個室內廣場，再由這裡擴散到其他地方」，讓火車站在都市中扮演的角色維持不變。

台南因鐵路長期將東西兩側隔開，許多交通節點產生壅塞，地下化完工通車後，將是台南這幾百年來又一項大的建設。傅朝卿說，「如今新舊站結合、鐵路地下化通車，等於兩年前提出的『台南400年』願景又向前邁進一步。」

談到舊站古蹟的價值，傅朝卿表示，現存的台南車站是1936年完成的第二代車站，也是台灣幾個新式車站裡第一個完成的，接下來才是台北和嘉義的火車站。他說，這個車站的建築式樣，正處於從比較繁複的西洋歷史式樣過渡到現代建築的階段，比起台北或嘉義，保留較多古典元素，「對學界來說，它是一個很重要的轉型。」

特別的是，台南車站舊站的樓上設有旅館，這在台灣火車站中可說獨一無二，台北雖然也曾有火車站旅館，「但當時是另外建一棟」，台南則是直接建在車站樓上。

傅朝卿說，台南車站的這間旅館規模不大，只有9間房，房間也不大，但是對短暫停留或出差的旅客非常方便，「它有一點像過境旅館這樣的概念，且設備在當時算新穎，有浴缸等配備，口碑非常好。」

談到新舊融合工程的困難，傅朝卿表示，新舊融合本來就不容易，但對現代化城市而言，如何讓民眾及旅客享受新舊融合的便利才是關鍵，「其實很多旅客可能不會在乎它是古蹟或是什麼，他只在乎坐火車是一件非常便利的事情。」如何保留古蹟的價值，又不影響便利，就顯得格外重要。

傅朝卿表示，新舊站中間夾著兩個舊月台，這是妥協下的結果，「月台因為已無實際功能，未來或可處理成鐵道廣場之類的特色空間，細部設計尚未完全確定。」但儘管月台的存在讓新舊站無法真正結合、犧牲了一些空間，但也因此形成緩衝，讓新站施工挖掘地下時不會危害到舊站，是「新舊彼此退讓一步的結果。」

傅朝卿表示，過去的觀念，總有人不希望新的來干擾舊的，也有人不希望舊的干擾新的，但他一直認為新舊其實可以共存。

「新竹、嘉義未來也會面臨類似的新舊融合問題，台北、台中、高雄已經來不及處理，希望台南這個案例可以給大家一點啟發，證明新舊可以雙贏。」