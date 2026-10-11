台南鐵路地下化通車3／南鐵地下化花10年拆遷安置 施工「穿著西裝改西裝」

讓一個都市改頭換面的台南鐵路地下化工程，最先面對的是老台南人捍衛家園的抗爭，歷經近10年的溝通及安置，工程挖下去，有錯綜複雜的地質管線，還有埋在地下的文資，這項工程既要刷新都市風貌，更要留住台南的古味。

回顧民國106年台南鐵路地下化工程動工前，沿線拆遷戶為了守住熟悉的家園成立自救會，連學者、學生及社運人士也投入抗爭行列。一次次說明會上的衝突、學生當面向市長下跪，都成了工程推動難以迴避的一頁。市府則依計畫推動工程，並尋求知名建商興建照顧住宅，安置沿線拆遷戶。

●抗爭近10年走過拆遷 8.23公里工程啟動

這場持續近10年的拉鋸，最終仍走向拆遷。市府先拆除配合拆遷戶，民國109年6月起在東區展開強制拆除，至民國110年9月完成最後一戶強拆點交，抗爭才告一段落。沿線共340戶拆遷戶，分布在北區、東區及仁德區，全長8.23公里。

房子可以搬走，但一座城市留下的痕跡，未必能輕易移動。對施工團隊而言，真正的考驗也在這時才開始。交通部鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄接受中央社訪問時表示，南鐵地下化施工最棘手的挑戰，主要包括地質、地下管線及文化資產。

台南地區屬現代沖積層，地下水位約在地表下1至1.5公尺，土壤含水量高，局部還有液化潛勢，加上工程緊鄰仍在營運的既有鐵路，開挖深度超過20公尺，施工風險相當高。

王淳玄提到，工程沿線還有台電161KV地下高壓電纜，位於中華陸橋附近，且與工程路線斜交，經協調無法遷移。施工團隊只得重新設計擋土及地盤改良工法，利用「抱枕工法」支撐既有軌道，同時架設自動監測系統，持續掌握水位及軌道位移。

光是這處高壓電纜保護工程，就歷時530天，其中194天必須利用夜間斷電封鎖時間施工。列車停駛後，施工人員才有短暫的3、4小時進場，完成當晚工作，再趕在首班列車前撤離。對他們而言，這條地下鐵路，不只是圖紙上的一條線，而是一晚又一晚與時間賽跑留下的成果。

●夜間高壓電纜保護 20處文資遺構開挖

然而，當工程人員向地下掘進，台南過去的城市生活也一點一點浮現。

施工過程陸續發現20處文化資產遺構，考古作業必須以人工方式進行，地下遺構又往往一層又一層，誰也無法在開挖前完全預料下一鏟會遇見什麼。部分區域因此停工近2年，但也讓這條穿越台南市區的地下鐵路，在往前走的同時，回頭看見了這座城市曾經走過的路。

「南鐵地下化工程就像一位穿著西裝改西裝的大漢。」王淳玄如此形容。工程緊鄰營運中的鐵路，施工人員每天都必須繃緊神經，前後方設置瞭望員，並加裝電子圍籬，一旦大型機具超出安全範圍便立即警示；若發現軌道異常，瞭望員也能立即通報、攔停列車。

這些看似冰冷的監測數據與安全設備背後，其實是一群人對每一班列車、每一名旅客的守護。工程不能影響既有鐵路運轉，也不能讓城市原本的生活停下來。

在一邊向地下挖、一邊與歷史相遇的過程中，南鐵地下化也逐步長出新的樣貌。除了地質、地下管線及文化資產等施工難題，工程也採用多項新工法與設備，包括軌道材料約85%採國產、導電軌供電、無道碴板式軌道，並搭配高效能隔振設計，在提升供電穩定度、降低能耗的同時，也盡可能降低列車行駛時的振動與噪音。

全線隧道採用集中式中央監控及隧道通風，即時掌握各車站旅運與設備運轉狀態；旅客資訊及導引標示則提供中、英、日、韓等多語資訊。熟悉的台南，將以另一種更現代的方式迎接每天來往的人們。

鐵道局南部工程分局表示，南鐵地下化歷經3次計畫修正，過程涉及土地取得及文化資產等因素，經費新台幣412.64億元，自民國106年開工。第一階段完成下地後，後續將拆除既有軌道，並增設林森、南台南2座地下通勤車站，預計民國118年底啟用林森站、民國119年底啟用南台南站。

●縫合切割城區 消除23處平交道與陸橋

鐵路下了地面，城市則多了重新縫合的機會。地下化通車後，將全面消除全線23處橫交設施，包括9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2處鐵路橋涵，未來可望降低車流延滯、提升道路通行效率，並消除平交道事故風險，讓鐵路兩側原本被切割的城市空間重新連起來。

只是，在新的城市風景出現之前，舊的風景也正在告別。

過去火車穿梭市區的街景，隨著工程推進將逐漸成為歷史。近期不少民眾特地走訪南鐵地下化工程沿線，從平交道到鐵道橋下涵洞，在熟悉的鐵道旁留下最後的身影。

對許多台南人來說，那不只是一座橋、一段鐵軌，而是上學、上班、回家時曾經經過的日常，是火車聲穿過街區時，城市共同擁有的一段記憶。當鐵路即將轉入地下，這些曾經習以為常的景象，也突然有了「最後一次」的重量。

一條鐵路走入地下，地面則將迎來另一種城市生活，原有鐵道路廊將轉化為約30公尺寬的綠園道，串聯自行車道、人行空間及綠地。台鐵表示，正規劃辦理周邊土地資產活化作業；另依今年3月台南市政府辦理「台南車站周邊土地都市計畫變更案」公開展覽計畫內容，預計將台鐵現有沿線鐵路使用土地，以都市計畫變更回饋方式，提供市政府開闢綠園道，重新交還給城市與市民。

台鐵指出，透過現有台南車站周邊土地變更為車站專用區，並結合台南車站古蹟門戶意象，引進轉運、文化、商務、會展與觀光旅宿等多元旅運及商業服務，落實大眾運輸導向發展（TOD）願景，推動舊城區再生。