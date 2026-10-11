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台南鐵路地下化通車2／古蹟車站時空轉場 不變的是「回家的樣子」

中央社／ 台北11日電

台南鐵路地下化工程即將通車，百年國定古蹟台南車站將與地下新站並存，鐵軌轉入地下後，歸鄉遊子仍可從熟悉老車站走進新站，百年歷史與現代交通在此交會，成為台南門戶新名片。

「讓新建築成為展現歷史的舞台。」交通部鐵道局長楊正君今年9月間出席台南車站揭牌儀式時，如此形容新舊台南車站的關係。

自1900年台南驛通車以來，台南車站走過百餘年歲月，對幾代台南人而言，這座車站不只是交通場站。楊正君說，出外人到了台南車站，更像是記憶裡共同的「回家的樣子」。

如今南鐵地下化後，鐵路轉入地下，百年古蹟車站仍留在地面，迎接另一座現代化地下車站。楊正君表示，過去高雄車站是將舊有古蹟車站保留在新車站旁，台南車站則將採新舊車站並存的方式，目前台鐵公司已委託台南市政府進行古蹟修復。

新台南車站緊鄰國定古蹟，站體設計採取謙卑、不競逐的姿態，以低矮水平量體為主，以約14公尺高的大頂棚及下沉式廣場串聯站前空間，透過退讓與留白，襯托百年古蹟。

在空間與動線上，穿過新站下沉式廣場及半戶外穿廊，串聯古蹟車站與大學路，站區規劃商店街及公共廣場，乘車來往的交通場站，化身城市的新名片，導入中文、英文、日文及韓文4語標誌導引系統，提升國際旅客使用便利性。

雖然軌道轉入地下，鐵道局南部工程分局指出，未來古蹟車站仍將服務由北門路及站前圓環進出站的旅客，並可透過與古蹟車站銜接的新站下沉式廣場進入穿堂層乘車。

台鐵公司指出，古蹟車站除了成為新台南車站的入口門戶，也將成為北門路直抵前鋒路的轉銜通道，對都市縫合扮演重要角色。

百年車站將不只是「搭火車的地方」，台鐵透過遴選招商，引進民間業者經營新站旅運販賣空間及古蹟車站，其中古蹟車站，目前業者正與台鐵及台南市文化資產管理處溝通，規劃方向包括餐飲、輕食咖啡、在地伴手禮及閱讀策展等，希望提升古蹟場域文化及知性層次。

台南市政府文化局指出，國定古蹟台南車站修復工程，今年9月繳交整體規劃報告，修復標的5棟，分兩階段執行，第一階段是核心標的「車站本體」，預定明年6月完成設計，待中央審查通過後發包。第二階段4棟，涵蓋派出所、站務室、第一月台及第二月台，接續修復。

此外，南鐵地下化施工期間，陸續發現史前、清領至日治時期等20處遺構，依文化資產保存法現勘、調查、清整及專業審查後，再以遺構性質、文化資產價值及工程條件，研議後續保存處理方式。

文化局表示，遺構審議部分採移置保存，工程完成後移回原址復原展示；部分再依特性規劃異地或室內展示，相關處理要求完整測繪、記錄及妥善保存。

鐵路轉入地下，也是百年台南車站另一段歷史的起點，從1900年5月啟用的台南驛到如今天地下新站完成，車站變了，城市也在變，但對一代又一代台南人而言，那個熟悉的「回家的樣子」，仍會留在原地。

古蹟 時空 鐵道

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