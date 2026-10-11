「老公終於死了！」女憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

俗話說「少年夫妻老來伴」，但若婚姻長年累積不滿，晚年相處未必如想像中甜蜜。台北市立萬芳醫院精神科主治醫師潘建志近日在節目《新聞挖挖哇》中分享一段看診經歷，一名60多歲女子罹患憂鬱症10多年，長期接受治療，某次回診時卻突然精神好轉、氣色明顯變佳，甚至主動詢問能否停藥，沒想到背後原因竟是丈夫已經過世。

潘建志回憶，這名女子多年來持續服用抗憂鬱症藥物，但病情始終沒有明顯改善，直到某次回診，整個人的情緒與精神狀態都出現變化。當他好奇詢問為何近期狀況進步這麼多，女子直接回答：「因為我老公終於去世了。」潘建志表示，了解對方的婚姻經歷後，便能體會她的心情。原來，女子的丈夫多年來不斷在外拈花惹草，長期累積的怨懟讓她承受不少痛苦，如今丈夫離世，對她而言彷彿終於獲得解脫。

潘建志也藉此談到喪禮與告別式的意義，認為這些儀式不只是處理身後事，更是讓仍在世的人整理情緒、告別過往的一種方式。對這名女子而言，丈夫離世後舉辦的治喪儀式，也可能成為她與過去婚姻經歷告別的契機。這段故事讓人看見，長年婚姻中的情感糾葛可能十分複雜，即使伴侶離開後，留下來的人也未必只有悲傷。

根據報導指出，其實憂鬱症是情緒障礙的一種，會出現嚴重的情緒低落，並且對生活中各方面事物感到沒興趣；而這種情緒低落往往超出了正常的情感波動範圍，進而影響到個人的日常生活、工作和人際關係等。「抑鬱成疾」是對於上述狀態的形容詞，所以在罹患憂鬱症時也有人會形容自己很「抑鬱」。

憂鬱症的成因相當複雜，可能與遺傳、生物學及心理因素有關。若家族中有憂鬱症患者，其他成員的罹病風險可能較高，但不代表一定會發病；良好的社會支持與人際連結則有助於維持心理健康。此外，血清素、多巴胺等神經傳導物質的調節，以及月經前、產後的荷爾蒙變化，都可能影響情緒。心理層面上，童年創傷、家庭暴力、霸凌、負向思考模式、低自我價值感，以及失業、喪親、離婚等重大生活事件，也可能增加憂鬱症的發生風險。

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