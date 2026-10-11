國慶收假日這時段湧車潮 省道12地雷路段曝光

今天是國慶連假第3天，也是連假最後1天，預估下午將陸續湧現返回工作地車潮，易壅塞路段包含台61線淡江大橋路段、台64線國3中和交流道、台2線及台2乙線關渡至淡水等12地雷路段。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（10日）西部國道客運共計行駛5115班次，疏運10萬5630人；東部國道客運路線共計行駛1736班次，疏運3萬1332人。

今天為國慶連假收假日，預估下午將陸續湧現返回工作地車潮，易壅塞路段包含主要城際道路台61線淡江大橋路段、竹南至玄寶大橋路段北上、台1線楓港至水底寮、台9線南迴公路往屏東方向。

銜接國道路段也恐壅塞，如台64線國3中和交流道、台74線霧峰路段西向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段將出現短暫車流。

重要觀光風景區鄰近路段如台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線萬里至大武崙、福隆路段將湧現車潮。建議用路人出門前可先至公路局網站（http://www.thb.gov.tw）查詢路況，或下載幸福公路App，以避開塞車路段及時段。

公路局提醒用路人，為辦理台61線平交路口立體化改善工程（新北市至苗栗縣共5標），目前已封閉台61線12.6k-16.8k林口至蘆竹路段、75.8k-82.8k新竹市浸水橋-國3香山交流道以北1公里處路段以及苗栗縣後龍99k+460（近苗8線）~101k+340（近苗11線）路段的雙向主線進行施工，並已規畫疏運期間替代道路及設置指示標誌。

此外，公路局已請客運業者於115年國慶連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運85折優惠措施。

另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15％回饋金，4次以上享30％回饋金，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享57折優惠，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。