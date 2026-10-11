台南鐵路地下化通車1／三響鳴笛告別百年鐵道 南鐵地下化縫合城市開新局

台南鐵道將市區一分為二，市民等平交道、繞行路橋涵洞即將成為記憶，預計10月16日深夜南下自強號鳴笛3聲駛離，隔日新台南站啟用，百年鐵道路廊轉身，城市風貌迎向新局。

鐵路是台南市區重要的南北向交通動脈，一個月前，新台南站揭牌，鐵路地下化10月17日通車倒數，這不只是鐵道換軌的工程成就，更是城市縫合起點，原被鐵路分隔東西的市區，將透過道路及綠帶建設重新連接。

鐵路下地可紓解交通問題、改善市容景觀、解決噪音震動公害等，地下化工程自永康區中華路陸橋南方約400公尺至生產路南方約1.4公里、全長8.23公里。台南市政府指出，此後平交道消失，消除闖越平交道或車輛受困軌道等事故風險，地下道、陸橋拆除後，也能改善行人、自行車、高齡者及身心障礙者等通行環境。

●擺脫鄰避設施 縫合城市裂痕

成功大學都市計劃學系特聘教授陳彥仲告訴中央社記者，台南鐵路地下化可分為不同階段，第一階段是「功能性移轉」，也就是將鐵路運輸功能由地面移至地下；真正影響城市發展的，則是後續地面空間整理及都市機能改造。

陳彥仲形容，過去鐵路是典型的「鄰避型設施」，居民需要鐵路，卻也長期承受噪音、平交道及交通阻隔，地下化後，鐵道路廊轉化為綠廊及人行、自行車空間，從「不想在我家旁邊」的設施，轉變為受到迎臂歡迎的親民公共空間，這也是都市縫合最大的意義。

鐵路下地後將釋出地面空間，台南市政府規劃綠園道，以人行、自行車及綠地功能為主，串聯車站、社區、學校及公共設施，並透過道路重新銜接，分散原集中於少數地下道、陸橋的車流，改善局部交通壓力，也有助公車及消防、救護等緊急車輛通行。

陳彥仲說，這項改變不應只停留在交通改善，隨著鐵路阻隔消失，沿線東西兩側有機會逐步融合，帶動老舊建築整建、土地活化及商業、居住機能提升。

陳彥仲提到，台南有很多古蹟，在文化資產保存法的規範下，古蹟周邊建築也有相關規範。正因為面臨這些特殊的建築保存與開發挑戰，台南鐵路下地、都市更新逐步推動後，城市樣貌也將不同於其他城市，「這就是台南市的特色」。

●兼顧文化資產 打造歷史引點

「不要把它當成限制，限制反而可以成為創造都市特色的機會。」他說，台南的都市更新，不能單純複製其他城市的拆除重建模式。

台南擁有400多年歷史，車站周邊仍保有古蹟車站、月台、轉車台、倉庫及城牆等歷史元素。陳彥仲的想法是，未來開發應兼顧保存，讓車站不只是交通門戶，也成為認識台南歷史文化的「引點」。

陳彥仲認為，旅客未來抵達台南，不僅只是下車後出站轉乘、離開，而是能夠在車站空間看見城市歷史，再由車站延伸至府城、安平等歷史場域，讓交通建設成為文化教育的一環。

市府也強調，鐵路下地通車後續仍有平交道、地下道及陸橋拆除、填平，以及道路復舊、人行環境改善與交通動線調整等工作，待配套逐步到位，才能讓交通改善、都市縫合及沿線發展發揮完整效益。

陳彥仲指出，評估地下化是否成功，不應只看火車是否順利改走地下，還可觀察交通時間、轉乘便利性、事故率，以及沿線老舊建築更新、人口變化、綠地使用率和市民文化認同。

「第一階段只是功能性移轉」，他說，真正的挑戰，是能否藉此讓交通、生活、景觀與歷史記憶重新接起來，讓百年鐵道路廊從城市的阻隔，轉變為串聯台南的新軸線。

●延伸永康新市 構建立體鐵道

台南除了市區鐵路地下化延伸永康計畫外，也將持續推動鐵路立體化，總統賴清德9月間出席台南車站揭牌儀式時表示，交通部正規劃南鐵永康地下化，新市、善化鐵路立體化也要繼續推動，期盼進一步以捷運系統串聯台南各地。

交通部鐵道局表示，永康鐵路地下化可行性研究已獲行政院核定，目前正辦理綜合規劃及環評作業，規劃由現行台南鐵路地下化工程北延至永康站北端，全長約6.72公里，改建永康、大橋兩站為地下車站，並增設康橋地下車站。

未來的新市鐵路將採取立體化，台南市政府辦理可行性研究報告，規劃採高架化並北移新市站，路線約4.6公里，預計消除5座平交道及1處車行涵洞；善化鐵路立體化部分，台南市政府114年4月10日決標啟動可行性研究作業中，尚未提送交通部審議。

從地下化到立體化，再到未來捷運路網，台南的軌道建設將不只是改變列車行駛的位置，也牽動城市道路、公共空間與生活圈的重新布局。